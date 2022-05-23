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【賞你住】2萬名額明起接受預訂　輸入推廣碼「HKstay」即享500元折扣

社會 12:16 2022/05/23

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（資料圖片）

香港旅遊發展局推出「夏日同賞‧就在香港」推廣，鼓勵市民以多角度發掘和欣賞香港，推動本地正面氣氛，新一輪「賞你住」計劃，共2萬個酒店住宿名額，明天（24日）上午11時起，合資格市民可自行聯絡酒店預訂，詳情可瀏覽旅發局活動網頁

新一輪計劃共有約100間酒店參與，除了星級酒店住宿，不少酒店計劃包括豐富的餐飲、活動體驗，或以藝術文化工作坊作為賣點。

參與酒店及住宿計劃包括：

  • 迪士尼探索家度假酒店，酒店住宿連自助早餐由港幣1,556元起
  • 香港黃金海岸酒店，豪華海景客房住宿一晚連雙人早餐港幣1,020元起
  • 馬哥孛羅香港酒店，住宿計劃由港幣1,288元起（另收加一服務費），可享每晚價值1,300元的餐飲消費額
  • 香港愉景灣酒店，山景客房一晚兼雙人早餐及自助晚餐，送甜點及法國氣泡酒一支，由港幣1,988元起（另收加一服務費）
  • 香港JW萬豪酒店，豪華客房一晚由港幣2,480元起，另收加一，星期一至四登記入住可享24小時住宿，計劃包括港幣2,000元餐飲消費額於酒店的餐廳、酒吧或客房享用餐膳 

市民在選定住宿計劃後，可以由明天開始以推廣碼「HKstay」，透過酒店指定電郵或酒店網站，直接向參與酒店預訂500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，即可享有500元折扣優惠。各間酒店的名額有限，先到先得。

參加方法及要求：

  • 合資格換領人士，於酒店登記入住前已年滿18歲，及持有有效的香港永久性居民身份證 / 香港居民身份證
  • 參加者進入酒店餐廳、康樂、體育場所及宴會場地時，須滿足「疫苗通行證」下當時適用的要求；部分參與酒店或有額外防疫措施，建議預訂前直接向酒店查詢
  • 適用於淨價港幣500元或以上的過夜住宿計劃，最多連續兩晚
  • 住宿期介乎2022年5月24日至7月19日，最遲7月17日登記入住
  • 透過電郵或酒店網站，直接向參與酒店預訂，電郵標題註明「HKstay」；或在酒店網站輸入「HKstay」
  •  預訂時向酒店提供消費單據副本，登記入住時提交正本
  • 由2022年5月6日起發出、最多兩張消費滿800港元的合資格實體零售或實體餐飲商戶
  • 收據上必須列出商戶名稱、消費項目、日期及金額

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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責任編輯：陳麗娜

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