【父女重聚】謝嘉怡返蘇格蘭探家人　爸爸親自下廚專業級廚房曝光

▲ Lisa返回蘇格蘭探家人。

2020年港姐冠軍謝嘉怡（Lisa），「暫別」TVB返蘇格蘭探望家人，已經成年沒有見家人，Lisa上飛機那刻已經很興奮，兩父女一見面就即刻擁抱，而謝爸爸親自下廚煮Lisa最鍾意食的炸魚薯條及炸Pizza，而Lisa全程就在旁邊拍攝，專業級廚房曝光。

自從奪冠後，謝嘉怡留港發展，與家人分隔兩地，雖然爸媽都來港陪伴，但在疫情下就更加思念親人，所以謝嘉怡一到埗就即刻衝到爸爸的中餐館，兩父女一見面就即刻擁抱，而謝爸爸就即刻下廚煮Lisa最鍾意食的炸魚薯條及炸Pizza給她，謝爸爸在蘇格蘭經營兩間餐廳，分別是中餐館及炸魚薯條餐廳，謝父今次就在其炸魚薯條餐廳下廚，而Lisa全程就在旁邊拍攝，見廚房設備非常專業，謝父將薯仔倒落一部機器內，薯仔迅速新淨及刨皮，然後再放落另一機器內刨成薯條，而炸爐都相當巨型，一次過可以烹調多款食物。

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謝爸爸一個人處理多項工作，雖然忙碌但井井有條，極速煮好給愛女品嘗，而Lisa亦吃得十分滿足，另外Lisa除了和家人相聚外，還到郊區行山及宿營，好好享受在家的時光。

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參選港姐圓父親願望

出名是孝順女的Lisa，從小在蘇格蘭長大，2019年畢業於愛丁堡納皮爾大學護理學系，畢業後曾到贊比亞擔任義工，並在利雲斯頓聖約翰醫院（St John's Hospital, Livingston）任職手術室護士，而且已在當地置業及買車，但為了完成其父的夢想—希望女兒能參選《香港小姐競選》，所以Lisa於2020年在肥媽的推薦下報名參加，並奪得冠軍和「最上鏡小姐」兩個頭銜。而Lisa的爸爸謝廣勝生於香港、1992年移民蘇格蘭，他跟肥媽的兒子相識多年，所以謝家與肥媽是世交。

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責任編輯：王明芳