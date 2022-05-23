【明星修身】韓星成勛為角色極速減10公斤　分享「階段性斷食」減磅方法

▲ 成勛的減磅方法是怎樣？

「江南美人」林秀香相隔11年再度攜手與「吻戲匠人」成勛合作談情，昔日的「妓生CP」更晉級為「新手父母」！

由「香勛」主演的愛情喜劇《我們從今天開始》正於「黃Viu煲劇平台」熱播，該劇講述視貞操為生命的吳雨莉（林秀香飾）接受婚前健檢時，因為一起醫療疏忽而懷上陌生男子拉斐爾（成勛飾）的孩子，由此展開了一段浪漫且瘋狂的愛情故事。

年前憑霸道總裁一角爆紅的成勛，近年屢屢因為大膽的親熱戲碼獲封「吻戲匠人」，難怪不少粉絲早已留名等看「香勛」愛的故事。除了令人面紅心跳的感情線，成勛的「露肉」演出也讓劇迷相當期待，皆因游泳選手出身的他不時在劇集大方騷肌、展現Man爆佬味！

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食量驚人

不過自加入《我獨自生活》主持班底後，成勛便不時「放飛自我」公開宅男一面，還經常上演暴風吃播。

他曾在節目上透露半日食量，當中包括4人份燉泡菜、6碗飯、2隻醬油蟹、1公斤豬腩肉、1個杯麵、1罐啤酒、1.5公升汽水和3盒藍莓，結果「成功」在短短數小時內增磅5公斤（約11磅），令「冰格腹肌」頓時融化。

自認為食的成勛亦揚言「希望可以像豬一樣生活」，透露除了睡覺外，胃部都在運轉，還試過因為暴飲暴食而到醫院急救，非常誇張。

▲ 原來是「吃貨」！

為角色極速瘦身 分享「階段性斷食」方法

儘管食量大得驚人，身高185cm的成勛依舊擁有弗爆身材，還曾經獲邀以模特兒身份亮相時裝周；他也笑認自己會在劇集開拍前積極瘦身，更試過為了角色一口氣減下10公斤（約22磅），提到減肥方法，成勛習慣以「階段性斷食」甩肉：

第一周早午餐正常進食，6時前完成晚餐，且減少攝取碳水化合物。

第二周早午餐正常進食，不吃晚餐、6時後嚴格禁食，搭配輕量運動。

第三周不吃早、晚餐，只吃午餐，搭配大量運動。

此外，成勛平日除了定期健身，也會透過普拉提塑造身體曲線，有意仿效的粉絲可以透過《我獨自生活》參照「成教練」的訓練餐單，並可收看他的吃播，抒緩工作壓力。

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