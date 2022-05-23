【超市大搜查】減肥都可以食零食　營養師推薦Donki 5款低卡零食

▲ 減肥都可以食零食，營養師推薦Donki 5款低卡零食。

不少人減肥期間嚴格戒口，口痕時都會忍住不吃零食。不過，仍有一些低熱量的零食，適合在減肥期間少吃解饞。Nutri Life智悅營養顧問中心註冊營養師近日在專頁發佈影片，帶大家到Donki搜集低卡零食，方便在減肥時吃一些也不會有太大罪惡感。

最新影片：

輕盈零食推薦

餅乾類

Ginbis 脆條（pizza味）

Bourbon百邦 迷你條裝脆片 （鱈魚子牛油、醬油味）

越後製菓 米果（黑芝麻、黃豆粉、抹茶、草莓味）

甜品類

森永乳業布甸 85g（牛奶、咖啡、草莓味）

森永乳業低糖質布甸 75g（吉士、牛奶朱古力味）

Tarami 啫喱 （菠蘿、蘋果、青提、巨峰味）

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慎選低卡零食 免增患心臟病風險

根據食物安全中心的資料，脂肪是高熱量的來源 (每克脂肪可提供 9千卡熱量 ) ，有助吸收脂溶性維他命 (即維他命 A、 D、 E及 K)。膳食中的脂肪，可提供身體不能製造的必需脂肪酸，促進身體正常生長和發育，進食適量的脂肪可有助維持健康。

不過，攝取過量也會引發健康問題，如增加患上心臟病、肥胖症及某類癌症的風險。因此選擇零食時，亦應留意脂肪含量，尤其要避免選擇含過高反式脂肪的零食。

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內容獲「註冊營養師Gloria - Nutri Life」授權轉載。

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責任編輯：張沛