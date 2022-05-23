【本地遊】MoMA創意時尚家品登場　主打戶外傢俬沙灘露營兩適用【內附多圖】

▲ MoMA

嚴選最好和最有創意的產品引入，從來都是來自紐約MoMA博物館裏Design Store的營運宗旨。因此，每個被引入的品牌都大有被點石成金的機會，而作為香港的MoMA Design Store，亦緊隨這步伐，全新一季春夏產品，每個單位都大有來頭。

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戶外安樂椅

一個新冠疫情令大家頻頻走出本地鋼筋森林到郊外跑，當中露營最是普及，甚至出動露營車來個高級版的郊外住宿旅程，如果是這方面的熱衷者，就一定留意圖中的Spaghetti Chairs。非常富懷舊感覺的Spaghetti Chairs源自1975年，由意大利設計師Francesco Favagrossa設計，Fiam品牌所開發，椅身用上輕巧的鋁金屬、塑膠和PVC製造（把手部分），塑膠編織部分一直以來更堅持只在意大利境內生產。設計上，椅背有6種不同的斜度可供調校，摺疊起來亦不會阻礙太多空間，除了戶外可用外，放在家中使用亦勝任有餘。

▲ 可以摺疊的Spaghetti Chairs非常輕巧，帶去海灘或露營都可。（攝影：何偉雄）

拉麵良伴

最好的設計往往源自生活，圖中這個Ramen Spork由MoMA生產和銷售，由日本設計師 Masami Takahashi設計，他有感大家在吃拉麵時都會同時飲用湯底，於是將叉和匙合二為一，省卻吃拉麵時筷子與匙共用的模式，而該產品的收入所得用來支持博物館日常的營運經費。

輕便點燈

今天的燈飾世界中，以座枱燈的範圍來說，設計上可供USB充電的燈飾已成主流，為世人帶來方便，同時又減低危險性。圖中這個出產自去年的PL1 便攜式座枱燈，由George Sowden設計，整個燈用了silicon製造，大家只要輕按燈頂，就提供了3 種不同的光暗模式。

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皺紙復刻

另一個經得起時間考驗的設計，一定是這個用了陶瓷製造的皺紋紙袋花瓶，於1975年由日本設計師小松誠所設計，這位陶藝大師得獎無數，早在1977年已經在意大利法恩扎國際陶瓷藝術展50週年紀念入選世界注目十人展，1986年又獲得第一屆日本美濃國際陶藝展競賽設計類大獎等。現在這個皺紋紙袋花瓶在市場上有著無數的複製品，但說到最玄門正宗，還是這個MoMA 館藏的復刻品。

▲ 整個系列只有4件產品，但每個都可以疊放。（攝影：何偉雄）

合體陶器

圖中名為Omar/Raawii陶器系列，由由丹麥居家生活品牌Raawii與西班牙當紅室內設計雜誌《Apartamento》藝術總監 Omar Sosa一起創作。簡單來說整個系列只推出4款產品，當中包括花瓶、水樽、大和小陶碗，但聰明的設計師卻做出每款產品可以疊放，配合9種鮮明?暖的啞光大地色系，經大家自由組合後令整個系列變得多姿多彩。

產品查詢：2316 2113

記者：何偉雄