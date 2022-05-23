【第五波疫情】何栢良指不可能杜絕檢疫酒店內傳播　料本港有足夠能力防重症

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

本港近日出現中環蘭桂坊酒店群組，一對由美國抵港的夫婦感染Omicron BA.2.12.1，二人在中環蘭桂坊酒店檢疫後確診，事後發現有一對同一酒店檢疫的尼泊爾抵港父子亦確診，當中的6旬婦5月13日早上到過太古城3期的麥當勞，疑傳染同時段在另一枱用膳的一家三口，包括2名就讀鰂魚涌小學男童。即看：【下一頁】

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（23日）於電台中表示，市民要有心理準備，本港要完全杜絕檢疫酒店內發生的傳播是不可能，零星個案仍有機會流入社區，甚至有變種病毒的分支流入，預料確診個案可能會飆升，或者出現源頭不明病例。

不過，他認為只要有關病毒同屬Omicron變種病毒，而本港大部分市民已完成基本疫苗接種，相信不會出現大量重症或死亡個案。

他又說，美國抵港夫婦其中一人在確診前已有病徵，暫未知是返港前已受感染，或是在酒店檢疫時受到感染，亦無法排除是在社區感染，但他強調本港社區較少Omicron BA.2.12.1的病毒。

他又認為目前仍有空間微調抵港檢疫安排，包括再縮短檢疫日子、研究居家檢疫等，但強調當局要確保有配套措施，包括要求相關檢疫人士戴電子手環等，以免有人不守規矩、擅自外出；另需加密檢疫人士的快速抗原檢測次數，以加強風險管理，萬一有個案流入社區，都可以盡快追蹤。

至於政府早前宣布，未曾受感染的18至59歲的人士，若有較高暴露風險或個人需要，無論之前是接種科興或復必泰疫苗，均可由即日起選擇接種第四劑新冠疫苗(即看：【下一頁】)。何栢良表示，港府去年11月才全面開放給市民打第3針，相信現時夠期打第4針的人不多。而在從預防重症的角度來看，打3針的成效已經非常高，故認為健康人士並沒有打第4針的迫切性。

另外，歐美等國近日疑爆發名為「猴痘病毒」的疫情，世衞至今接獲12個國家或地區出現約120宗感染及疑似病例。何栢良表示，患者主要是男同性戀者，相信是透過緊密接觸傳染。即看：【下一頁】

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩