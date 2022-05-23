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【聲夢傳奇2】29歲金仔隸屬本地人氣樂隊Timothy實力成謎　Jason曾代表蘇格蘭出賽Zayden愛街頭Busking

娛樂 14:13 2022/05/23

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TVB節目《聲夢傳奇2》將於下月播放。

TVB節目《聲夢傳奇2》將於6月11日播出，繼早前介紹過女學員後，TVB讓大家認識四位男學員金永衡（金仔）、陳晉軒（Jason）、彭家賢（Zayden）和陳昊廷（Timothy）。

【聲夢傳奇2】林二汶「倒戈」遭批評　任《聲夢2》導師讚TVB資源佳　

最新影片：余德丞專訪

金永衡

暫時最受關注的金仔現年29歲，有「Double Uncle」之稱的他是最年長參賽者，並為一名中韓混血兒。

坐擁5級小提琴資歷的金仔，另有自學結他、鋼琴及Ukulele。金仔隸屬的本地樂隊Billie&Monster IG薄有名氣，獲不少歌手、樂迷關注及追蹤。

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陳晉軒

27歲的Jason分別在香港及英國學了唱歌七年，他在英國讀書時參加了 「UK Teenstar Singing Competition 2014」，並代表蘇格蘭參加全國大賽；此外還參加了「2018年沙田區超新聲歌唱比賽」及「2018年18區歌唱比賽」，分別獲得冠軍及第三名。

他不時上載的Cover Song，其中《不完美的我》更獲本尊蕭敬騰轉發。喜歡彈鋼琴、剪接及製作的Jason於去年推出處男作曲作品《缺頁的日記》，為因疫情而分隔兩地的情侶打氣。

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【聲夢傳奇2】林二汶「倒戈」遭批評　任《聲夢2》導師讚TVB資源佳　

彭家賢

25歲的Zayden擁有4年街頭Busking經驗，唱過不少樂迷耳熟能詳的歌曲。

除了實戰經驗外，其唱歌根基亦不錯，曾於英皇娛樂演藝學院學習唱歌，並擁有英皇演藝學院畢業證書。

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陳昊廷

Timothy現時21歲，他曾學過彈鋼琴、拉小提琴及吹色士風，對音樂有一定興趣。

他於《聲夢傳奇2》初選中初試啼聲獻唱《留低鎖匙》，當時的表現有點不穩定，但整體感染力還算可以，未知會否有機會跑出。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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