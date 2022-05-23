【譚仔NFT】譚仔集團首個慈善NFT項目　NFT擁有者可享獨家優惠

譚仔雲南米線（「譚仔」）及譚仔三哥米線（「三哥」）進軍 The Sandbox元宇宙，更將於6月19日公開發售首個慈善NFT系列「Souper Hero」，展開Web 3.0的革命！

今次譚仔國際推出慈善NFT項目獲戰略與技術顧問安永Mtel Solutions Limited (“EY Mtel” )全力支持，並以Artzioneer作為官方交易市場，令所有交易均可使用法定貨幣進行，讓所有人都可以便捷地擁有任何形式的藝術品。

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由本地漫畫家設計

譚仔集團首個慈善NFT項目「Souper Hero」，當中由四個系列組成，由本地漫畫家黃照達、甘小文、Big Y和周小某操刀設計，包括：譚仔面料系列、譚仔姐姐系列、三哥面料系列以及三哥人物系列。

項目將會鑄造共10020個獨一無二的NFT，當中1000個將分配給白名單並於今年6月8日進行預售，另有20個作公開拍賣用途 (白名單及拍賣詳情將容後公布)。

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享有獨家優惠

NFT每個以慈善價港幣500元發售。而成為「Souper Hero」NFT項目擁有者，不但可擁有譚仔或三哥的VIP會藉，更可享有眾多線上線下的獨家優惠。

當中優惠包括：免費換取兩餸米線乙碗、頭像繪圖和其知識產權的擁有權以及參加獨家活動等。

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收益作慈善用途

今次「Souper Hero」慈善NFT項目的所有收益，扣除成本後將全數捐贈予香港藝術中心的「埋嚟學Out of the Cube」計劃，以培育本地更多數碼藝術家，促進數碼藝術的長期培訓和教育。

未來將有更多藝術家受邀加入「埋嚟學Out of the Cube」常規節目「Creator Grooming」，以提高他們的數碼藝術創作技能，支持本地藝術創作。