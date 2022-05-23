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【樂壇天后】獲頒紐約大學藝術榮譽博士學位　Taylor Swift勉勵畢業生︰別害怕嘗試

尖子教室 15:51 2022/05/23

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美國樂壇天后Taylor Swift，獲紐約大學頒發藝術榮譽博士學位。

美國樂壇天后Taylor Swift音樂事業成就有目共睹，日前紐約大學更向她頒發藝術榮譽博士學位，肯定她在藝術上卓越的貢獻。Taylor Swift在畢業禮上致辭，分享獲頒榮譽博士學位的感受，同時不忘勉勵一眾畢業生，寄語他們不要害怕嘗試。

綜合外媒報道，上周三（18日）Taylor Swift出席紐約大學（New York University）的畢業典禮，穿上紫色畢業袍的她上台接受藝術榮譽博士學位，其後發表約20分鐘演說，現場一眾畢業生都為她歡呼。Taylor Swift笑指，她能置身2022年的畢業禮當中，9成是因為她創作的歌曲《22》。

發展音樂事業沒讀大學

32歲的Taylor Swift自15歲起投身音樂事業，17歲就發行第一張專輯。她在致辭時亦透露，自己在美國公立學校完成10年級高中課程後，就展開音樂事業生涯，從未就讀大學。當她得悉另外兩位獲榮譽博士學位的Susan Hockfield和Félix Matos Rodríguez，分別在教育、研究和科學領域作出重大貢獻，讚揚他們非常了不起。她在講話中向畢業生謙稱︰

我沒資格告訴你該做甚麼，只是一些生活竅門。

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學習放手放下怨懟

隨後Taylor Swift說出這些生活竅門，希望大家學習放手、放下怨懟，「不管是對誰的怨恨，你前任或是曾欺負你的壞蛋」。她認為自己可以決定投入在甚麼事情上，甚麼對自己是最重要的，一段負面的關係會蓋過許多美好及快樂。

失敗與錯誤帶來成長

Taylor Swift告訴學生不要因為嘗試而感到羞恥，也不要隱藏對事物的熱情。而生命中的一些失敗與錯誤，都能幫助自己成長。她分享小時候被同學排擠，雖為她帶來絕望及孤獨，但她因此開始寫歌，尋找自己的音樂路。

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沒有過不去的難關

最後她勉勵畢業生，艱難的日子會來臨，但總有一天會過去，沒有過不去的難關。只要從中吸取到教訓，並且有所成長就好了。

今年3月紐約大學宣布，向Taylor Swift頒發藝術榮譽博士學位，形容她是「這一代最多產和最著名的藝術家之一」。事實上Taylor Swift曾11度奪得格林美獎，音樂表現非凡。Taylor Swift獲頒榮譽博士消息一出，紐約大學畢業禮門票價格隨即水漲船高，但校方不允許學生出售或拍賣門票，並限制每名學生最多只能購買2張門票。

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責任編輯︰王明芳

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