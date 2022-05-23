【入稟索償】稱受不公平對待及針對　前警員入稟向警務處處長索償690萬

▲ 稱受不公平對待及針對，前警員入稟向警務處處長索償690萬。（資料圖片）

加入警隊14年的前警員於2015年離職，稱於西九龍交通部工作期間，受到不公平對待及針對，於身體欠佳情況下，管理層未有妥善安排工作崗位，最終申請離職。前警員日前入稟高等法院，要求法庭覆檢僱主警務處處長有否疏忽，並要求賠償690萬。

原告黃凡平，答辯人警務處處長。

原告於親自撰寫的入稟狀指出，原告於2001年2月加入警隊，一直在新界北警區服務。至2010年2月，由於居住地方交通不便，遂申請調往西九龍交通部工作，及至2015年2月離職。

原告指於西九龍交通部工作期間，受到不公平對待及針對，於身體欠佳的情況下，管理層未有妥善安排工作崗位，原告無奈申請離職。原告現入稟向法庭申請覆檢僱主有否疏忽，並要求賠償690萬。

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記者：林育慧