【慶回歸】康文署舉辦一系列文娛活動　7月1日多項康樂設施免費使用

▲ （陳靜儀攝）

康文署今日（23日）表示，本月起至年底將舉辦豐富文化藝術和康體活動，慶祝香港回歸25周年，包括將於維港兩岸，設置藝術與科學結合的裝置，讓巿民參觀。

署方指，將於6月至10月期間推展「花悅滿城」計劃，在全港各區共48個主要地點及公園進行園景美化工作，包括設置色彩繽紛的花海、花牆、侏羅紀迷宮花園、主題園圃以及美化路旁園地，種植具觀賞價值的花卉和特色植物，以美化城市景觀。

而7月1日會舉辦「回歸25周年——免費玩盡康樂設施」，讓市民可免費使用大部分康文署轄下的收費康樂設施。另外將於6月至7月的周末在不同商場或表演場地舉辦全民運動巡迴體育示範，每次以不同的體育項目作為示範主題，當中包括舞蹈、武術、跳繩及健體運動，向市民推廣運動有益身心的信息。



署方亦邀請插畫師以慶祝活動為題材，設計成兒童康樂棋棋盤，並把棋盤設計製作成地畫貼紙，6月中起陸續張貼在康文署轄下九個康樂及文化場地供市民玩樂。推出紀念品換領計劃，供參與不同慶祝活動的市民換領限量版康樂棋紀念品。

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責任編輯：余思嵐