【創業追夢】為濕疹兒子製護膚品創出一盤生意　前教師媽媽售天然用品年銷200萬元

▲ 因兒子患有濕疹，兩孩之母蔡南慧（Vivienne）於2014年創辦aWitch Handmade ，售賣天然生活產品，她說助人又助己，相當有意義。

媽媽總會把孩子放在首位，希望他們健康成長。中學老師蔡南慧（Vivienne）的兒子患有濕疹，於是放棄執教鞭專心研製天然護膚品，還分享給親朋戚友使用。由於反應很好，於是8年前開設天然生活產品店aWitch Handmade，現已擁有兩間分店，每年營業額達200萬元。她說自家製作的天然用品助己又助人，覺得相當有意義。

80後的Vivienne一直視做老師為夢想，大學畢業後更達成了志願，在中學當中文老師。不過理想歸理想，實際的工作卻令她吃不消。

她說：「用一個字可總結我的教學生涯——忙！每日天未光我已出門口返學校，每晚天黑才回到屋企。食完晚飯要備課到深夜，瞓幾小時又再回到學校。而且每位老師都要兼顧課外活動，我負責普通話，學校經常會參加普通話朗誦及話劇比賽，我要跟學生一起練習，長期要面對排山倒海的工作。」

▲ Vivienne自家研發天然產品，銷情十分理想。(陳永康攝)

幸好，學生的好學精神成為她的重要支柱。「當時學生的學習能力只屬中等，但他們很積極學習，令我很佩服。香港中學的中文課程要讀文言文及古詩等，對於初中生來講確是較沉悶及難以理解，但有些學生卻很努力學習，甚至向我提出不少問題，故此我很樂意花更多時間準備額外教材，讓他們易於明白，可以有更好的成績。」

工作壓力 影響身體

日復日的沉重工作，令當年懷孕的Vivienne身體出現問題。「懷孕初期經常感不適，試過嘔到缺水要入醫院。我經常請病假，始終會影響學生的學習進度，亦加重同事的工作量，於是便辭職在家休養。」

以為可以安心養胎，但這時又出現皮膚問題。「我有嚴重皮膚敏感，面部、手臂及大腿的皮膚都很容易紅腫及痕癢。雖然醫生有開藥俾我，但始終佗BB不想吃太多藥，於是惟有默默忍受。」

幸好，一位舊同事的一份禮物，助她脫離苦海。「同事送給我一件手工番梘，當時天然用品在香港並不流行，但我姑且一試，怎知只用了3次，敏感情況明顯好轉。」

Vivienne自言手工番梘的威力讓她感覺震撼，亦令她開始鑽研及製作番梘，自用之餘又送給親朋戚友。

▲ Vivienne工作很忙，仍會抽時間陪伴15個月的細仔。(被訪者提供)

後來兒子患上濕疹，她更開始著力研究不同的天然產品，以及追求更高質素的原材料。「我要用優質的蜂蠟、植物油及動物油等，這些都要向外國的工廠及農莊取貨，由於取貨要有一定的數量，自用的話根本應付不到，於是便萌起開舖作銷售。」

這時，剛好有朋友放租辦公室。「好友在灣仔有個百多呎的Studio，他打算結婚後轉行，用不著這舖位可租給我，這時便決定創業。」時為2014年，Vivienne開設了售賣天然用品的aWitch Handmade樓上店。

由於從沒創業經驗，Vivienne便用上從前擺市集的模式營運，不作大肆宣傳，但卻發現人流不夠多，生意一般。「這時我發覺原來做生意是一門很深奧的學問，如何令生意具備生存能力及不蝕本，都是我創業時面到的最大問題。」

當時，她決定從產品的質素著手，不停鑽研各類的天然產品，又送給朋友試用，慢慢在友儕間建立口碑，更有很多回頭客。憑著努力，生意愈做愈好，現時每年營業額達200萬元，更有兩間分別位於銅鑼灣及觀塘的分店。

她說一直計劃擴充生意，不過因疫情要不斷延期，最新計劃是待第五波疫情穩定後，於下年上半年再開分店。

▲ aWitch Handmade於銅鑼灣(見圖)及觀塘設樓上店，暫定計劃下年再開分店。(陳永康攝)

為客人 解決問題

店舖開業8年，Vivienne自言遇過不少難忘的客人。「我有很多客人都是準媽媽，其中有位OL準備有小朋友，便決定把所有貼身用品轉換成天然產品，為懷孕作準備。由於她想一次過轉換所有用品，我跟她解釋雖然產品是天然，但未必一定適合每個人使用，於是我勸她先試用一至兩款，感覺適合才逐步買其他產品，否則買回去不適合只會浪費。」

這位OL試用後覺得很合適，更一直用到現在。「我最開心是她8個月大兒子都用我的產品，我像見證她們兩母子的成長，感覺很有意義。」

Vivienne更經常成為客人的明燈，為她們解決疑難。「有一位滿是暗瘡及面油很多的女生，她用了很多大品牌的護膚品仍未能改善肌膚，我覺得她面部底層缺水，於是提議她從保濕方面着手，後來她皮膚有明顯所改善，相當開心。」

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雖然得到客人支持，但疫情兩年間生意也相當反覆，她自言疫症爆發初期，大家都不敢出街，當時生意受到影響，但她說幸好品牌在2016年開始設有eShop，客人可以上網訂貨，故此仍能保持一定的生意，當時銷量額下跌大約三至四成，她說已算不錯。

反而第五波對生意影響不大，她認為港人已適應疫下的新生活模式，網購已成大趨勢，但網購又衍生另外問題。「3月疫情最高峰時，速遞公司欠缺人手，但因不少大肚或坐月媽媽急用產品，當時我及員工已計劃自己送貨，還火速制定了路綫圖，但後來一些本地小型的速遞公司可提供服務，雖然運送時間較長，但也可以解決燃眉之急。」

現時有兩個分別9歲及15個月大的兒子，Vivienne在工作之餘又要照顧家庭，如何分配時間？

「創業時大仔只有一歲，工作佔去我很多時間，無暇照顧兒子。當時老公問我一條問題：『當年辭職不做老師，是希望照顧孩子，但現在忙得天昏地暗，是否忘記了初心呢？』就因老公這句話，我便一直堅持每周只返3日舖頭，其他時間用來照顧家庭。每周更會煮兩至三日晚飯，每周有一天行街市，買營養豐富的海鮮做海鮮大餐，看到兒子及老公都食得很開心就夠了。」她說。

記者：招美寶