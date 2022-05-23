【著數優惠】荃灣廣場限時購物節最平1折　晚上6時後消費可獲賞上賞【內附詳情】

▲ TOKYO DOLCI以新鮮食材製作多款創新口味的意式雪糕及軟雪糕，即日至6月11日推出意式雪糕買一送一優惠。

市面彷彿回復舊時熱鬧景況，假日商場再次人流滿滿，特別是人氣的餐廳食肆更大排長龍，相信近來荃灣廣場新登場的多間日本過江龍餐廳也不例外。加上商場再加推「筍得祭」購物節、贈券回贈、消費賞上賞等活動，即時令行街食飯的慾望大提升。

踏入5月，商場內的日本大阪第一迴轉壽司品牌「壽司郎」、日本過江龍吉列牛排專門店「牛カツ京都勝牛」及甜品店「TOKYO DOLCI」已經開幕，而日式燒肉放題「和牛燒肉一郎」亦會緊接而來。另外，打卡火鍋店「香江花月」、由得獎咖啡師主理的NOC咖啡店、「上海姥姥」等也會進駐商場。當中不少新店推出開幕優惠大肆慶祝，如凡惠顧牛カツ京都勝牛的任何套餐，加$6可享任何飲品(即日至6月11日)、TOKYO DOLCI推出意式雪糕買一送一，再送$5現金優惠券1張(即日起至6月11日)。

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同期，荃灣廣場半年一度「筍得祭」購物節載譽歸來，由5月25至31日一連7日舉行，商場今年更擴大優惠版圖，包括衣、食、住方面，逾60間人氣商戶、超過140個至筍優惠，如以1折價錢享用Swiss Line享用活力水份保濕面部或深層煥膚緊緻面部療程、低至3折置入bread n butter精選貨品、$25品嘗丸龜蕃茄牛肉烏冬、5折優惠購入City Chain鐵達時腕錶等。

除了之外，荃灣廣場亦會送出高達$2,150贈券回贈，門檻更低至$500即可換領。成為The Point會員更可同時賺取Point Dollar當現金使用，250分即可當$1 Point Dollar，實行「積分當錢使」，賺盡折上折優惠。而晚上6時後消費更可獲賞上賞，送出額外$100回贈。

記者︰劉妙賢