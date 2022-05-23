【好人好事】老伯推買餸車遭的士拒載　暖男私家車司機落車護送助截車

▲ 老伯被拒載，所幸遇到好心人。

孟子有云「老吾老以及人之老」，對待長者，理應多一點關懷。日前一段網傳影片顯示，一位駝背老伯在長沙灣道鄰近貿易廣場推著滿載的買餸車截的士，詎料他截到的士上車後，卻慘遭的士司機趕下車。老伯呆站於路中心無助之際，一名私家車司機伸出援手，落車護送老伯到路邊，又親自截到的士，並將老伯送上車才離開。該司機被網民大讚暖男，有網民亦感慨道，「每個人都有老嘅一刻！」，呼籲香港人多關心長者。

網傳影片顯示，上周一名老伯在長沙灣走出馬路截的士。好不容易截到一架的士後，老伯步履蹣跚推著滿載的買餸車，試圖從後座上車。惟他坐上車後，司機並未開動停在路中心的的士，反而走下車，到後座要求老伯離開。據上載影片者表示，該的士司機「開咗門發現係老人家就趕人走」。

老伯當時被迫推著買餸車繼續在路中心徬徨等待。此時在場目睹事情經過的一名戴眼鏡，穿白衣的私家車男司機，即上載影片者，便下車查看並詢問老伯情況。該司機見馬路上車流密集，為免生意外，便把老伯護送離開路中心到路邊。他又一直陪伴老伯，協助其截的士。起初有一架的士停下，但未幾又駛走，上載影片者表示，「我揮手就即刻衝過嚟，點知一見到老人家就即刻冚旗唔做生意。」所幸最後有另一輛的士停下，願意接載老伯，而上載影片的私家車司機，亦幫老伯開車門，將老伯和他的手推車送上車才離開。

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網民紛紛留言稱讚這名暖心司機的善舉，「每個人都會有老嘅一刻，幫到就幫，好人有好報」；「哥哥仔又靚仔又好心，一定有祝福。」；「唔怕麻煩，去照顧老人，謝謝你。」此外，也有網民直斥的士司機拒載，「好可憐。俾啲同情心老人家，點解可以拒載。」

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不過網民認為，老伯在路中心截的士相當危險，司機若停車也有可能被抄牌罰款。惟有網民就指出，老伯兩次被拒載，司機明明已經停車，顯然只是「揀客」，而非安全考慮，「老人已經上左車都趕人落車有無搞錯？」有網民則留言表示，「我都揸過替更，遇到呢啲情況一定要接啦！好老實，即使遇到差人都吾會告啦！根本係啲計程車佬嫌煩！」

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責任編輯：王明芳