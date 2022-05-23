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【迎來新挑戰】文頌嫻宣布任電台主持　影后鮑起靜做首位嘉賓有原因

娛樂 14:17 2022/05/23

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文頌嫻做電台主持！

現年45歲的文頌嫻（Annie）自2012年與商人李梓慎結婚後，並為他誕下一女Jamie，自此淡出幕前，專心照顧家庭為重。

而2019年Annie復出幕前為ViuTV拍攝劇集《打天下》，亦是與歐錦棠繼18年前的TVB劇《烈火雄心II》後再次合作。

當時不少觀眾對Annie再現幕前演出感驚喜，更指她即使相隔多年沒有拍劇，但演技毫無生疏，在劇集《打天下》中演得絲絲入扣，觸動人心，故很多觀眾希望她繼續拍劇。

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【打天下】歐錦棠文頌嫻18年後復合　文女為一件事答應出山助棠哥打天下　

任電台主持

日前Annie在社交網宣布好消息，原來她將有新的挑戰，就是做電台主持，而邀請的第一位嘉賓便是影后鮑起靜，原來鮑姐是她從影而來第一個飾演她的母親，二人甚有緣份。

她說：「我做咗電台主持，仲大膽到訪問鮑姐，一位我從影第一個母親，一位帶領我連續真喊8場戲的好前輩。我是主持，一向作風無大無細，心口掛個勇字衝啊 ，見怪不怪。」

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其實Annie與鮑姐的第一次合作，於1994年的亞視劇集《可憐天下父母心》，當時鮑姐便是飾演其母親。

及後在1998年的亞視劇集《穆桂英大破天門陣》及《穆桂英掛帥》，當中Annie演的「楊排風」和鮑姐演的「柴郡主」再度結緣，二人亦有不少對手戲，至今仍然令人印象深刻。難怪不少網民都紛紛留言指一定會支持Annie的節目，並很期待她還會邀請甚麼的嘉賓。

撰文 : TOPick柴犬出動

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