【壯志凌雲】湯告魯斯相隔36年再演成名作　59歲靚佬湯親身揸戰機極搏命

▲ 已59歲的湯告魯斯依然十分fit。

1986年上映的《壯志凌雲》（Top Gun），除了是「靚佬湯」湯告魯斯（Tom Cruise）成為巨星之作，亦是80年代荷里活動作片的經典，影響十分深遠。

事隔36年，幾乎由原班陣容回歸的續集《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick），絕對沒有令期待多年的影迷失望，更是重現此種類型片的高水平製作。

▲ 湯告魯斯再演《壯志凌雲》寶刀未老。

商業片示範作

當年《壯志凌雲》由動作片能手東尼史葛（Tony Scott）執導，又有齊勵志、動作、愛情元素共治一爐，故事簡單直接，卻又有齊人性角色性格和衝突，誠然是商業片的示範作。

相隔30多年，因首集導演東尼史葛已離世，現時續集《壯志凌雲：獨行俠》由曾跟湯告魯斯合作《攻·元2077》（Oblivion）的約瑟高辛斯基（Joseph Kosinski）執導。

除靚佬湯再演男主角「獨行俠」Peter，當年有份演出的韋基馬（Val Kilmer）、艾迪夏里斯（Ed Harris）等亦回歸。

可是當年女主角Kelly McGillis，現已62歲兼已淡出影壇，相信她亦無心戀戰，因此續集換上美魔女珍妮花康納莉（Jennifer Connelly），跟59歲的靚佬湯談情說愛。

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空戰極精采

此片有許多向首集致敬的場面，包括主角駕電單車跟戰機在跑道並排，載著女朋友公路奔馳，以至戰機空中纏鬥的鏡頭，對有一定資歷的影迷相信會看得很過癮。特別是結局幾近半小時的空戰場面，更是是精采萬分。

不過，縱使沒有這些80年代集體回憶的觀眾，不用擔心追不上故事，全因今集劇情並不複雜，主線仍是集中於一班熱血機師的訓練過程，只是湯告魯斯由昔日的學員變成了教官，獨行俠要面對成長，由友情至愛情，都要彌補起從前的遺憾。

而湯告魯斯至今依然十分有型，兼且駕駛真實的戰機場親身上陣拍空戰，極度專業兼搏命，今次更決定追求全實感拍攝，每位戰機師演員均是在高空飛行的F-18戰機內完成拍攝。為了置身戰機的實感，一眾演員耗時多月密集訓練，以克服高速飛行的重力變化。

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【壯志凌雲2】湯告魯斯新片在戰艦舉行首映 靚佬湯坐直升機空降到場

真男兒本色

全體演員歷時5個月的飛行訓練，學習抵受極大重力之下，仍能專注演戲。在戲內飾演教官的男主角湯告魯斯，戲外同樣擔當前輩的角色。

經歷過上集艱辛訓練、又擁有豐富飛行經驗的他，一手策劃訓練內容：「我希望觀眾親眼看見和感受重力的效應，你無法人工地把臉容如此扭曲。」除設定每日的訓練目標，又找來適合的導師，由淺入深帶領一班年輕演員進入飛行的世界。

電影繼續秉承《壯志凌雲》熱血和激情的主題，「獨行俠」縱然在人生有所缺失，惟其金句是「不要想，只要做」，讓他依然可以做到頂天立地，無怨無悔，對自己在友情和感情上做過的錯事，也勇於承擔，是不折不扣的真男人。

《壯志凌雲：獨行俠》不止是延續經典，也把這種非常80年代陽剛味的銀幕英雄再度呈現給觀眾，是湯告魯斯回勇佳作。