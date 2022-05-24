【減肥餐單】低碳水化合物飲食法一星期激減10磅　《東張》女神梁敏巧大方公開減肥餐單

▲ 想減肥的朋友要參考！

《東張》女神梁敏巧（Maggie）身形愈來愈好，比選港姐時還要fit，她早前曾表示自己在學生時代被稱為Big Mac感自卑，試過無數的減肥方法後，瘦了又復胖，後來她自我研發了一套減肥餐單，在不捱餓的情況下一星期勁減4.5KG(約10磅)，即使在大吃大喝的日子下進行一星期減肥餐單仍減了2.5公斤(約5.5磅)。而Maggie都不「自肥」，大方分享減肥心得，更上載自己減肥後的美好身段的照片，最離奇之處是她瘦身不瘦胸，她更鼓勵想修身的女生，表示令自己變得自信外，更令身體變得健康。

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而Maggie所用的是低碳水化合物飲食法，大原則上是吃原型食物，拒絕一切加工製品，她更細心列出在進行低碳水化合物飲食法時「可以吃的食物」及「不該吃的食物」，提醒大家雖說是「不該吃」，但並不代表完全不吃而是盡量少吃。在減肥期間，她也推薦了可以吃的零食，如堅果、天然脫脂乳酪、蔬菜果汁等。

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而可以吃的食物包括：新鮮水果和蔬果、豆類和堅果、瘦肉（雞肉、魚等）、低脂牛奶、雞蛋、橄欖油、健康的種子（奇亞籽、亞麻、芝麻等）、新鮮草藥、酪梨、水果和油、無糖咖啡或茶。

盡量少吃的食物有：糖類和加工甜點、精製糖、全脂牛奶和調味奶、糖漿水果、朱古力和朱古力產品，含糖甜品、薯仔和米飯、蘇打水和飲料、意大利麵和全榖物、粟米和粟米產品。

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另外，她又分享每日餐單，還為讀者列明分量及卡路里，方便讀者參考，雖然是減肥餐，但驟眼睇都相當豐富，並不單調，有自煮的亦有到餐廳用膳，真正做到她之前說：「喺唔節食嘅情況下輕鬆減咗10幾磅，呢下驚覺原來減肥可以咁輕鬆愉快。」

即睇14日餐單:

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責任編輯：王明芳