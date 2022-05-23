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【校長專欄】擁抱快樂成功的要訣  校長︰選擇合適的並堅持不懈地實踐

中小學 16:22 2022/05/23

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

通往快樂和成功共需要三大元素︰作合適的選擇、行動，及保持熱誠。

如何達致成功且快樂？相信這是很多人心中的疑問。要贏在起跑線，有個好的開始？要博學多才，不斷進修？還是要精通投資知識，家財萬貫？我則認為通往快樂和成功共需要三大元素︰作合適的選擇、行動，及保持熱誠。

一個適當的選擇是非常重要的，這足以影響你的整個人生。你所作出的選擇不必是最多人選的或是其他人想要的，而是應該以你的興趣及長處為大前題，作出一個可達致利己利人、雙贏局面，並適合自己的選擇。不要小看你作出的每一個選擇，因為每個決定都有機會是你成功的第一步，因此作出選擇時一定要非常慎重。

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選擇過後，我們就要坐言起行。若不將你的選擇付諸實行，結果一切都只會是紙上談兵，永遠都不能步向下一步，更無法實踐出自己心中的想法。所以你必須積極行動，盡力把它實行出來，才能抵達成功的彼岸。

最後，除了選擇和行動，保持熱誠也是關鍵。我們行動時總會面對挫折或經歷失敗，但只要你擁有足夠的熱誠及信心，不要輕易放棄，持之以恆並努力解決困難，最終問題一定會迎刃而解，從而助你實現夢想。

在我們的成長道路上，每個人都朝著不同的標杆直跑，擁抱著這三大元素來衝刺，定能助你一把。同學們，盡情在這條成功的大道上揮灑汗水吧！作出合適的選擇，積極行動，並懷著熱誠，相信你定能走上康莊大道。

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撰文 : 大光德萃書院張毅校長 第五屆卓越教育行政人員獎勵計劃得獎者

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