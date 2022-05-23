【小一報名】直資真道書院11年讀完中小學　小一入學申請5月31日截止

▲ 真道書院現正接受小一入學申請，5月31日截止報名。

位於將軍澳的香港華人基督教聯會真道書院屬中小學直資一條龍學校，也是全港唯一採用「十一年一貫」課程的學校，以11年完成中小學課程。該校現正接受小一入學申請，並即將於5月31日截止報名。

真道書院課程分為2年基礎階段（初小）、5年拓展階段（高小至初中）及4年通達階段（高中），為其中一所開辦IB課程的直資學校，而且IB學費較實惠，故有「平民IB學校」之稱。該校提供198個小一學額，每年吸引逾5,000人報名。2021-22年度基階一年級全年學費為$28,600，分10期繳交。

學校早前已於網上進行3場入學簡介會將，現時正接受2023-24年度小一入學申請，有意為子女報讀的家長，可以於網上報名（按此連結），而截止日期為5月31日。

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家長需預留10至20分鐘填寫網上申請表，並準備子女的證件相近照（JPEG檔案格式，3MB內）、身份證明文件副本︰香港出生證明書及香港身份證（如有）。其他資料，例如個人資料檔案包括學業成績表、課外活動獎狀、語文測試之成績報告等，均毋需在此階段遞交。家長成功遞交申請表後，將會收到申請編號。

校方將於6月上旬發電郵通知成功申請者的家長，上載幼稚園的成績單及或個人學習歷程檔案，以供學校作初步評估。面試方面，學校將稍後發電郵邀請適合的申請者出席面試 ，面試日期則待定。

此外，入選申請者才需要繳交報名費$50，報名階段不需繳付報名費。

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責任編輯︰駱秀玲