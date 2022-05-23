【正向教育】保良局幼稚園推行正向教育計劃　研究發現參與學童親社會行為增幅2倍

▲ 老師將正向理念滲透在學校活動。（圖片由保良局提供）

疫情下，網課學習令學童與家人相處時間增加，更容易產生磨擦，雙方壓力大增。為學童減壓、提升抗逆能力及支援情緒健康成為重要課題。保良局屬校2018年初獲利希慎基金贊助，於屬下10間幼稚園推展為期3年正向教育計劃，提升學生、教職員及家長精神健康及抗逆力。保良局計劃後進行成效研究，發現學童參加後更體諒、樂於助人，並有更高學習動機，勇於嘗試新事物。家長和老師亦更有自信面對困難與挑戰。因此未來3年將正向計劃推展到全港57所幼稚園（包括保良局和其他團體營辦的學校）及屬下小學。

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學童更有興趣學習更自信

保良局就正向教育計劃展開三年的縱向研究，對象包括參與的3間「計劃組」幼稚園以及3間沒有參與的「控制組」幼稚園，總共410個家庭、近100位老師及40位非教職員。

計劃組學童計劃完結後在家和學校親社會行為（包括體諒別人感受、樂意分享與助人）增幅是控制組學童約2倍。復課後第三年（2020-21學期尾），學童在學校和家中困難行為都有增加，但計劃組學童在學校困難行為（例如發脾氣或爭搶玩具）相對較少。

參與計劃三年的學童在學術相關能力增幅是控制組學童近3倍。學童更有興趣學習，自信面對挑戰、不怕失敗並樂於嘗試新事物。而計劃組家長在2020年7至8月疫情嚴峻時，亦能保持積極心態，信賴自己有能力應付困難。

家長︰引導孩子說出感受

蔡冠深幼稚園的家長江先生分享兒子升小一後面對很多陌生的人和事物，開學初期因害怕上學和不明白功課內容情緒爆發。江先生表示︰「我們回想起正向教育技巧，協助小朋友積極面對困難及紓緩情緒。我們會先理解他的憂慮，引導他說出心中感受，再商量解決方法。兒子亦懂得運用正向語句鼓勵自己︰『我不是做不到，只是暫時未得。』兒子一個月後已適應小學生活，我也從他身上得到很多正能量呢！」]

教職員參與正向教育後亦有顯著改變。曹金霖夫人幼稚園李老師表示，自己本身較懦弱及害怕失敗，培訓後令她覺得，做事成功需要合適方法而不是盲目嘗試。現時學習新技能及遇到困難時，她會先鼓勵自己，再找適合方法。同校校車司機馮叔叔亦學會對小朋友運用更有效讚賞方式，向小朋友解釋為甚麼會受到讚賞，如稱讚他們行為和表現，較一般「你很叻」更推動小朋友欣賞自己及進步。

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培育不怕困難的小朋友

保良局正向教育團隊給家長以下小貼士，培育「不怕困難、勇於挑戰」的小朋友︰

1. 家長以身作則︰既然疫情變化不可以控制，盡量保持心境平靜，走出安舒區，日常生活中積極面對挑戰，成為孩子榜樣；家長可與孩子作模擬上學練習，為進行快速檢測和在學校保持社交禮儀做預備。

2. 體諒孩子適應困難︰如孩子適應遇到困難，可表示明白其感受和需要，鼓勵他們一起解決問題。例如︰「我知道你要早起很疲倦，不如今天放學後我們回來小睡一會！」

3. 著重孩子進步：復課要適應作息時間改變，對家長孩子都是挑戰。每個孩子適應步伐都不同，無需與他人比較，而是鼓勵孩子超越昨天自己。協助設立小目標，讓他們每天進步一點，例如早15分鐘上床睡覺。

運用有效的讚揚：當見到孩子付出了努力或有進步時，應具體地讚揚孩子的進步和行為，例如︰「媽媽見到你今天比昨天更快穿上校服，所以我們可以更早出門上學，有進步！」

為孩子建立安全感︰在重新適應校園生活時，孩子可能會出現焦慮、恐懼等情緒，父母可多擁抱、陪伴孩子，多用說話表達鼓勵和欣賞，讓孩子能在感到安全的環境下過渡復課時期。

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責任編輯：王明芳