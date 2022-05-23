【港區國安法】警就612基金拘捕2男3女　香港律師會指過程需保密強調秉承中立原則調查

▲ （左起）香港律師會副會長余國堅、香港律師會副會長黎雅明、 香港律師會會長陳澤銘、香港律師會副會長湯文龍。（譚以諾攝）

就國安處在5月12日拘2男3女涉嫌違反港區國安法中的「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，被捕人士均為「612人道支援基金」信託人。香港律師會會長陳澤銘表示，因涉及有律師及大律師涉作出專業失當行為，律師會收到警方作出的投訴並展開調查，因所有關於專業操守的行為需保密，不能透露。他強調香港律師會會秉承中立原則調查事件。

香港律師會副會長余國堅指，據法律執業者條例，當律師會收到投訴或其他原因，對執業者進行紀律處分聆訊，在完成聆訊及調查後有權作出行動，包括將之從律師名冊上除名。

香港律師會副會長湯文龍稱，律師會收到的行為失當投訴源於警方正調查案件，消息在傳媒報道下引起社會廣泛關注，令社會出現不同揣測。他強調，無論投訴是否涉及任何案件，律師會有既定程序處理案件。

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記者：黃穎津