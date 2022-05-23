【港區國安法】警就612基金拘捕5男女並向律師會投訴　會方強調秉承中立原則調查

▲ （左起）香港律師會副會長余國堅、香港律師會副會長黎雅明、 香港律師會會長陳澤銘、香港律師會副會長湯文龍。（譚以諾攝）

就國安處在5月12日拘2男3女涉嫌違反港區國安法中的「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，被捕人士均為「612人道支援基金」信託人。香港律師會會長陳澤銘表示，國安處在刑事調查過程中，發現有律師及大律師在提供法律服務時，涉作出專業失當行為，並就有關情況向律師和大律師公會作出投訴。

陳澤銘指，律師會收到警方作出的投訴，並已據《香港事務律師專業操守指引》訂明的投訴及紀律機制，就有關指稱展開調查，因所有關於專業操守的調查均屬保密，律師會不能披露任何詳情。他強調不論指稱輕重、是否涉及任何案件，香港律師會會秉承公正、中立及客觀原則，認真處理每宗投訴。

香港律師會副會長余國堅指，據《法律執業者條例》，當律師會收到投訴或其他原因，認為要就該執業者的涉嫌違規行為，進行研訊或調查，律師會有法定責任，按既定程序作出審查。在適當情況下，呈交予律師紀律審判團的審裁組召集人，進行紀律處分聆訊。在完成研訊及調查後，有權作出適當命令，包括將有關律師從律師登記冊上除名。會方會視乎律師行為違規嚴重性決定罰則。至於審判結果，律師會會定期將審判組的裁斷和命令撮要，在《香港律師期刊》公布。

陳澤銘補充，律師會所進行的程序屬內部紀律調查，並非刑事案件，按無罪推定，被投訴人在未有裁決前都視為無辜，不會影響他們正進行的工作。

香港律師會副會長湯文龍稱，律師會收到的行為失當投訴源於警方正調查案件，消息在傳媒報道下引起社會廣泛關注，令社會出現不同揣測。他強調，無論投訴是否涉及任何案件，律師會按既定程序處理案件。

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記者：黃穎津