【小學插班】私立拔萃女小學招小二至小六插班生　6月2日截止申請

▲ 拔萃女小學現正招收插班生。（經濟日報資料圖片）

私立傳統名校拔萃女小學，每年都吸引逾千家長為女兒報讀，小一學額可謂爭崩頭。學校現正招收小二至小六插班生，有意申請插班的家長，可於即日至6月2日為孩子報名。

位於油尖旺區的拔萃女小學是一所私立小學，與拔萃女書院結龍，畢業生可直升中學部。女拔一直秉持追求卓越的辦學理念，培育大批女精英，受家長歡迎。現時拔萃女小學的學費為7萬元，分10期繳交。

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拔萃女小學即日至6月2日接受2022學年小二至小六插班生申請，家長可於學校網頁下載申請表（按此連結），並將填妥的申請表及以下文件郵寄至學校。

1. 一張$100劃線支票（抬頭寫上Diocesan Girls’Junior School），支票背後需寫上申請者姓名及電話，申請費不可退還

2. 兩個已貼上郵票及寫上地址的回郵信封

3. 學生的出生證明文件或身份證副本

4. 2020至21學年及21至22學年的成績表副本

學校暫定小二及小六的入學試於6月24日舉行，小三至小五的入學試則於6月27日舉行。

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責任編輯：林愛娜