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【上訴候判】涉元朗商場參予非法集結　男醫生判囚20月上訴押後判決

社會 14:59 2022/05/23

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(資料圖片)

25歲註冊男醫生涉於2019年平安夜，於元朗 YOHO MALL形點內參予非法集結，經審訊後被裁定非法集結罪成，被判監20個月，今（23日）向高院提出上訴。代表律師指事發時上訴人在場沒有做過任何動作，亦沒有證據顯示上訴人曾叫口號及具參與意圖，判刑亦屬過重。法官聽取雙方陳詞後，押後至7月15日宣判。

上訴人張家齊（25歲），被控於2019年12月24日，在YOHO MALL形點1期內參予非法集結。早前經審訊後被裁定罪成，判監20個月，目前已服刑約7個月，預計11月中刑滿出獄。

上訴一方指，事發時上訴人獨自站在商場內2分鐘，沒有做過任何動作或參予，而遭警員拘捕。上訴人逗留在現場不一定等同參予，沒有證據顯示上訴人曾叫口號或作出任何手勢。從現場片段顯示，有人叫口號，但難以推斷整個商場正發生非法集結事宜。

法官質疑上訴人當時攜有頭盔及防毒面罩等示威物品，若非有意圖參予，何以攜帶有關裝備，裁判官可憑環境證據作推論。上訴一方則指即使攜帶有關裝備，亦沒有證據證明上訴人有參予意圖，上訴人退後只作拍攝動作，卻被隨機選中拘捕，認為裁判官不可能作出唯一合理推論，而以21個月為量刑起點，於同類案中量刑亦過重。

律政司一方則指，現場多於3人集結，並有人作出挑撥及侮辱性口號，已構成破壞公眾社會安寧。上訴人攜有有關示威裝備到商場，當時有警員在場，上訴人仍逗留，加上其身穿「暴大抗爭」上衣，質疑作為普通巿民，若看見警員推進，為何仍不離開現場，因此認為證據顯示上訴人當時的確參予該非法集結。

刑期方面，律政司一方指案件嚴重，警民衝突風險一觸即發，發生暴力機會非常高，因此以21個月作量刑起點雖然高，但不屬過重。

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記者：林育慧

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