【小學插班】香港培正小學招收小二至小五插班生　5月25日截止首輪甄選須拍片

▲ 香港培正小學現正招收插班生。（經濟日報資料圖片）

創校近90年的老牌名校香港培正小學（下稱培正），多年來堅持以中文為主要教學語言，加上有直屬的香港培正中學，名人校友輩出，一向是家長的熱門之選。培正現正招收2022學年小二至小五插班生，並將於5月25日截止報名，有興趣的家長要盡快網上申請。

培正是一所私立男女校，早於1889年在廣州創校，香港分校則於1933年創辦，先後先後開設小學、中學及幼稚園，培正名人校友輩出，出產過多名頂尖華裔科學家，如諾貝爾物理學獎得主崔奇、國際著名數學家丘成桐、著名物理學家卓以和，以及著名天文學家郭新。

培正採用普通話教授中文，以中文為主要教學語言，是該校的一大特色。中學部學生的成績優異，更出產過中學文憑試（DSE）狀元。

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申請文件

培正由5月18日至5月25日接受小二至小五入學申請，家長須於網上遞交申請，報名費用為$100，在網上報名前，需備妥以下文件，以便順利完成手續：

1. 申請人近照

2. 出生證明書

3. 原校最近一次成績表

4. 自我介紹 / 自薦信 / 履歷表 (不多於一頁雙面A4紙)

面試詳情

面試方面，第一輪甄選需要提交影片，校方將於5月27日公布遞交影片的要求及方法，家長須於6月1日遞交影片，校方會甄選合適的考生參加第二輪筆試。

第二輪筆試將於6月13至16日舉行，校方會以電郵或電話邀請考生參與。最後一輪甄選為面試，校方會通知考生及家長到校進行親子面試。校方會在6月28日上午10時公布取錄結果，獲取錄學生須在6月29日到校註冊。

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責任編輯：林愛娜