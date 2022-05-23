【香港金曲頒獎典禮】訂於7月24日電視城舉行　首設最佳進步獎【內附名單】

▲ 《香港金曲頒獎典禮》訂於7月24日電視城舉行，首設最佳進步獎。

香港電台與無綫電視聯合舉行的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，今日（5月23日）公布將定於今年7月24日（星期日）晚上8時30分於將軍澳電視廣播城1號錄影廠舉行，大會新鑄的獎座以及入圍「最佳進步獎」的歌手名單亦同時曝光。

原訂於4月初舉行的頒獎禮，因為疫情的關係一直拖延，今日除了宣布落實舉行頒獎禮的日子，大會還宣布已邀請到著名音樂人趙增熹為《香港金曲》創作頒獎禮主題音樂，而全新打造的《香港金曲》獎座亦相繼誕生。

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新鑄獎座

新鑄的獎座以立體中文字「金」為創作主體，融合音樂無國界的圓球音符，主柱體刻著《香港金曲》四字，帶出一份簇新尊崇的感覺。

頒獎典禮當晚，港台及TVB將分別透過電台、電視及互聯網全程直播，讓樂迷見證本地樂壇的年度成績表誕生。

《香港金曲頒獎典禮2021/2022》將頒發13組音樂獎項，包括結合公眾投票、專業評判評分及民意調查數據選出的「香港金曲金曲獎」、「香港金曲新人獎」、「香港金曲華語歌曲獎」、「香港金曲男歌手獎」、「香港金曲女歌手獎」、「香港金曲樂隊獎」、「香港金曲最佳合唱歌曲獎」、「香港金曲最佳劇集歌曲獎」、「香港金曲全球華人至尊金曲獎」。

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以及由專業界別評審選出的「香港金曲CASH創作歌手獎」、「香港金曲最佳中文唱片獎」、「香港金曲年度最佳進步獎」及「香港金曲榮譽大獎」。

▲ （東星圖片）

入圍候選「最佳進步獎」名單出爐

大會今日公布「香港金曲年度最佳進步獎」候選名單，包括（排名不分先後）：衛詩、葉巧琳、黃淑蔓、洪嘉豪、陳凱詠、施匡翹、石詠莉、安俊豪、龔柯允及樂隊One Promise。

此獎項由大會選舉會委員，根據歌手在選舉期內（2020年11月14日至2022年1月29日）的整體表現，包括各大傳媒的上榜歌曲成績、唱片銷量、演唱會成績等，組成候選名單，再由專業評判團評分選出得獎者，結果將於頒獎禮當晚揭曉及頒發。