【小學插班】九龍塘宣道小學招小二至小五插班生　5月31日截止報名須考筆試面試

▲ 九龍塘宣道小學正招收小二至小五插班生。（經濟日報資料圖片）

私立學校九龍塘宣道小學創校65年，多年來推動音樂教育，設有15個樂器班及逾10個樂團等，在本地和國際賽事屢獲獎項。宣道小學現正接受2022學年小二至小五插班生報名，並將於5月31日截止申請，有意為子女報讀的家長，可以留意詳情。

宣道小學的音樂課程提供管樂、弦樂、敲擊樂及聲樂，學生可以學習樂器或聲樂，課後亦設有各式各樣的音樂活動。現時宣道小學設有約15個樂器班，以及逾11個樂團，包括弦樂團、敲擊樂團、管樂團、合唱團等。除了校內音樂訓練外，校方每年安排學生參加各類型的音樂比賽，給予小朋友訓練機會。

學生在本地和國際音樂比賽屢獲獎項，為了讓他們有更理想的環境進行音樂訓練及表演，學校在校內興建音樂廳。音樂廳樓高4層，實用面積約3,000呎，廳外保留了活動空間供師生使用。廳內的木製隔音板，配合半透明的薄紗覆蓋，能辨認絕對音準（Perfect Pitch），音效可媲美世界級。

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申請文件

宣道小學在4月1日至5月31日招收2022學年小二至小五插班生，家長可於學校網頁下載申請表（按此連結），並將以下文件郵寄或親身遞交到學校：

1. 已填妥的申請表

2. 申請信（清楚明學生姓名及報讀班級）

3. 出生證明書副本

4. 最近兩次之考試成績表副本

5. 參加課外活動與服務之證明及成績 (請提供最近獲取之資格/成績)

6. 寫上回郵地址及已貼郵票的回郵信封(23cm x 10cm)一個

7. 報名費：港幣$50 (支票抬頭：九龍塘宣道小學)

初步入選者將獲通知參加中、英、數筆試及面試，正式入選者將獲個別通知辦理入學手續。宣道小學2021學年的小一全年學費為$59,450，小二至小六則為$56,650，分10期繳交。

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責任編輯：林愛娜