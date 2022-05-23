【慢鏡】吳若希步入30歲學識不再計較　兩孩之母Jinny願多陪孩子成長

▲ 吳若希今天30，用一枝花的時間感受一個「女子」字的家庭樂。

有云：女人30一枝花，偏偏吳若希早前在30歲生日正日便在IG發表「三十而立要吃苦瓜」的長文。原來這是十年前，她跟朋友許下的約定。

她在社交平台這樣寫道：「當時他告訴我，半生瓜應該是在半生後才懂得欣賞的，這個故事後來也寫進了《沒有你並無掛念》這首歌裏。」除了開始「轉口味」，也因這兩年多疫情令她有所感悟，在被逼減慢步伐的大環境下，其內心焦急的速度也相應減速，學會了用「慢鏡」去感受人生，更以此寫下新歌，望大家遇到「突然」來的「難關」時來一起互勉。

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這兩年多以來，不少港人重新發掘香港地鮮為人知其實一直近在咫尺的一面，Jinny自言是其中之一分子，她說：「以前工作太忙，我真的不會出街走走。我所認識的香港，只局限所居住的地方和附近一帶。」

疫情期間，令她重新探索香港的好，更引伸成其YouTube個人頻道一個名叫「玩認真」主題系列，這個以介紹自己成長的地方為主題的短片推出後廣受好評，更得到她的小學師妹主動聯絡，更帶Jinny尋幽探索香港一個幽靜神秘的地方——大澳。

「因師妹做本地深度遊的領導，於是便想不如由她引伸成一個「玩認真」系列的延續。有幸可以入去大澳，接觸那裡本地人的生活節奏，發掘很多我完全意料之外的故事，因為就算是旅客，你甚少機會跟找當地人聊天吧！

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Jinny在節目中走訪了很多大澳當地居民，感受當地漁港的生活環境，吃盡了她表示「真的好好食的x3」的彈彈魚旦，也令她有所頓悟。

我發現原來以前太急了！這兩年令我個人慢了好多好多，學會無欲無求。就好像在大澳生活的當地人一樣，無乜要求，無乜所謂，總之做自己開心的事，就ok了。

不再計較得失

Jinny在其社交平台有過這樣的感言，當年21歲的她，憑著一股不服輸的蠻力到處衝，衝到遍體鱗傷後再回家自己舔傷口，才慢慢地開始發現愛上看落花和流水，和聆聽自己的心聲。在專訪中，她也敞開心扉，不再計較要外界給予或肯定的得與失。

「因為現在個人chill了，慢了。《慢鏡》這首歌是這兩年來工作的心態，工作上和生活上，最大的變化，有好多事有便有，就算沒有，也沒甚麼所謂了！我身邊有很多事情可以填充到自己缺少的東西。」

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如大家聽得出「弦外之音」，應體會作為星夢旗下力捧女歌手的她，竟然這麼多年來與「最受歡迎女歌手」獎項沒緣份。誠然，現在倒帶回頭再看，當初她寧選擇結婚生B，組織一個要「好」的家庭，其幸福和開心濃度比贏得「最受歡迎女歌手」更實在。只是任誰都是敵不過時間的洗禮，就像一眨眼，她的女兒Giselle也5歲了，那即代表結婚5周年了，同時其兒子Kylian也1歲半了。

小朋友真的轉變得太快，大得好快了。我自己童年時間，雖不是經常有爸爸媽媽的陪伴，但慶幸得到爺爺麻麻的細心照顧，成長中不算很充足富資源可以給我，令我細個很渴望得到的，轉而投射到我一對仔女身上。所以這幾年更希望花多些時間陪我的小朋友長大。

▲ 常言道要成為母親，便會了解對方的苦心和付出。去年母親節3代同堂。（圖片：IG@jinnyng）

珍惜親子時光

就好像一有機會，Jinny會帶小朋友去一些偏遠的地方，多些接觸大自然。女兒Giselle 5歲生日那天，因社交距離措施關係，迪士尼沒開門，一班朋友興高采烈搞了個「迪士尼人物」生日大派對，她和老公Alex喬裝「美女與野獸」，看到其IG，定會感受到她們一家人的家庭樂，然而，性情中人總是害怕快樂將逝的時候。

5年前，她仍像一舊團飯，到現在轉變得太大。5年前，她還沒有自己生活圈子，沒有自己朋友仔，但現在她會計劃自己每一天的節目和行程，她會想去哪裡跑一圈、想看甚麼書、或者在哪裡看書都會問我，都有自己的主見了。（她說自己不再是她最愛了）因為她最的最愛是她的弟弟了！其實小孩就是一塊鏡，在她身上看到自己很多影子。我不會說是優點抑或缺點，因為有時我講野都很倔，有時我也懂很冧人的說話，我的女兒是完全copy晒。

是以，當聽到吳若希說到：「現在反而覺得忙了，因為你會發現，當有空餘時間，生活上仍有其他事情可以讓它開心地發生。」就像新歌《慢鏡》一樣，如果節奏太快，不如試試「slow motion」一下，會找到在花花世界中走馬看花的自己，一直以來忽略了的簡單而真實的意義。



記者：黃鑑江