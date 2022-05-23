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【食物安全】加拿大和英國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 15:34 2022/05/23

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加拿大和英國部分地區爆H5N1禽流感，本港暫停進口當地禽類產品。（資料圖片）

食物安全中心今日（23日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指加拿大艾伯塔省Two Hills No. 21縣及薩斯喀徹溫省Rural Municipality of Baildon No. 131，以及美國科羅拉多州Weld縣及密歇根州Muskegon縣爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心指，根據政府統計處的資料，本港今年首三個月從加拿大進口約4公噸冷藏禽肉，並從美國進口約3,640公噸冰鮮和冷藏禽肉及約1.35億隻禽蛋。已就事件聯絡加拿大和美國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：李榮忠

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