5月底疫苗通行證需接種3針　2針滅活疫苗後「溝針」抗體較高

第5波疫情緩和，每日疫苗接種數字同樣亦有回落趨勢。截至5月中旬，3歲或以上接種第1或第2劑人口分別為92%及86%，而12歲或以上則僅半數人(51%)已接種第3劑疫苗，60歲或以上高危年齡組別更只有43%已接種3劑疫苗。兒科專科醫生及香港中文大學兒科學系榮譽臨床副教授溫希蓮醫生表示，社交距離措施陸續放寬，疫苗通行證將於5月底實施「3針」規定，市民應把握疫情消退的黃金機會，盡快接種第3劑疫苗。



本港專家：強烈建議接種2劑滅活疫苗後第3劑「溝針」



根據第5波疫情數據，逾9,000人因感染新冠肺炎死亡，當中逾7成並沒有接種疫苗。接種3劑疫苗能大幅減少死亡風險，特別是較年長的年齡組別。故此，市民應盡早接種3劑疫苗，本港專家強烈建議已接種2劑科興滅活疫苗或復星/BioNTech mRNA疫苗的18歲或以上人士，第3劑應接種復星/BioNTech mRNA疫苗。



本港研究：接種滅活疫苗後「溝針」可抵禦Omicron



根據本地專家於5月發表於《歐洲監察》期刊的研究，共分析120名未曾感染者及曾感染原始新冠病毒者在接種疫苗後抗體水平。結果顯示，未曾感染者接種2劑科興滅活疫苗後，再接種1劑復星/BioNTech mRNA疫苗，所產生的抗體水平為接種3劑科興滅活疫苗者的5倍；反觀接種3劑科興滅活疫苗者，未能產生足夠抗體水平抵禦Omicron BA.2病毒。



康復者抗體不足以抵禦Omicron 接種疫苗有效提升抗體水平



研究又指出，曾感染原始新冠病毒者的抗體保護能力不足以抵禦Omicron；但在接種1劑疫苗後，能有效提升抗體水平，其中以接種復星/BioNTech mRNA疫苗後產生的抗體水平更高。

中國及外國研究：「溝針」可增加免疫效果



另外，中國及外國的研究均顯示「溝針」可增加免疫效果。中國工程院院士鍾南山的團隊早前通過實驗室分析，顯示新冠疫苗第3劑「溝針」，如mRNA疫苗後的中和抗體及T細胞水平，均較接種3劑滅活疫苗高。此外，巴西對逾1,400萬名國民進行研究，顯示接種2劑科興滅活疫苗後，第3劑接種復星/BioNTech mRNA疫苗，其預防感染及重症比率可提升至93%及97%。

「溝針」安全有效 接種後副作用僅屬輕微



政府對現時提供的兩款疫苗持續進行安全監察，認為兩者均安全及有效。此外，有研究亦指出「溝針」安全及有效提升免疫反應。常見接種後副作用為注射部位疼痛、疲倦、頭痛等，出現異常事件比率十分罕見。



疫苗通行證將實施「3針」規定 及早接種3劑疫苗



為進一步鼓勵市民盡早接種疫苗，政府將提前於5月31日起實施第3階段疫苗通行證，所有已接種兩劑疫苗滿6個月的12歲或以上人士，需接種第3劑疫苗，才能進入食肆、超市等指明處所。雖然第5波疫情退卻，市民應吸取經驗，盡早接種3劑疫苗，保障自己及家人。

▲ 溫希蓮醫生建議市民及早完成接種3劑新冠疫苗，並參考政府專家指引，在接種2劑滅活疫苗後，第3劑「溝針」復星/BioNTech mRNA疫苗。

資訊由醫生提供，復星醫藥支持。