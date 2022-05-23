【欺詐候判】涉騙世衞等組織425萬服務費　衞生署前顧問醫生認公職作不當行為等6罪

▲ 被告甘啟文今於區域法院承認藉公職作出不當行為等共6項控罪。（陳永康攝）

衞生署前顧問醫生涉向世衛等醫療組織訛稱他創立的香港微生物學醫生協會是衞生署的合作夥伴，從而向醫療組織收取共逾425萬元的服務費，前顧問醫生今（23日）於區域法院承認藉公職作出不當行為等6項控罪，還押至6月17日判刑。

涉案被告甘啟文（64歲）今承認4項藉公職作出不當行為罪及2項欺詐罪，而餘下的1項使用虛假文書罪則留於法庭存檔。

案情指，2004年6月至2012年9月期間，被告是衞生防護中心公共衞生化驗服務處的顧問醫生，自2005年起擔任香港結核參比實驗室的負責人，直至2013年4月正式退休。而世衞自2005年起，認可該實驗室為提供結核藥物敏感測試服務的夥伴。

被告於92年成立香港微生物學醫生協會（HKAMM），並為HKAMM申請銀行帳戶，被告為該帳戶的唯一簽署人。2005年9月至2013年7月案發期間，被告向日本國立感染症研究所、世衞及創新診斷基金會訛稱，HKAMM是獲衞生署認可的機構，並提供舉辦工作坊及藥物敏感測試等服務，從而透過HKAMM的帳戶收取折合約共330萬元的服務費，而事實上該些服務是由衞生署所提供。

案情又指被告於2012年4月至2013年7月期間，兩度向世衞職員Partha Pratim MANDAL訛稱，HKAMM是香港結核參比實驗室或衞生署的合作夥伴，而香港結核參比實驗室並沒有獨立的銀行帳戶，因而誘使世衞分別將兩筆服務費存入HKAMM的帳戶。

案情指出，被告透過HKAMM的帳戶收取了共逾425萬元款項，而被告於2022年5月6日已向衞生署全數還款。

辯方今求情時指，被告對自己的所作所為深感後悔，但涉案的工作坊及藥物測試等服務，確實是在被告的監督下完成，有關工作亦對公共衞生健康有莫大貢獻，而涉案的醫療組織亦對被告的工作表現十分滿意，被告事實上是非常熱衷於公共健康及拯救生命。

辯方又指，被告曾於2003年沙士襲港期間，主動加入時任衞生署署長陳馮富珍的團隊，成為第一批調查沙士病毒來源的前線醫務人員，反映被告是一個熱心服務公眾的人。而被告早前已將犯案所得全數歸還予衞生署，考慮到案件延誤多年，以被告坦白認罪，辯方冀被告可獲判緩刑。

法官聽罷陳詞後，將案件押後至6月17日判刑，期間被告需還押候判。

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記者：楊詠渝