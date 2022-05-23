【正能量】前長者屋舍監最痛心老友記不辭而別　退休遷居坪洲為視障聽障者服務

▲ 居住坪洲13年的何如寶，大讚環境優美及空氣好，每天會在島上步行1.5小時，身體也比從前更健康。(湯致遠攝)

「我愛上這個小島，不會搬回到城市。」13年前遷居坪洲的何如寶說。

如寶從前是港島人，住在銅鑼灣，退休後為減低生活開支，於是搬到坪洲過退休生活。以為生活淡淡似是湖水，卻在小島上做義工，幫助不同階層的人，她更是另類導賞團的領隊，曾帶領聽障、視障及輪椅人士遊坪洲，目的是推廣傷健共融，還讓更多人感受小島風情。

▲ 何如寶自言做義工有很多得著，因可認識不同的人。(湯致遠攝)

67歲如寶，經常笑容滿面，說話溫柔，原來從前曾做秘書，後來轉職做長者屋舍監，需要24小時留宿工作。

她說：「長者屋是讓60歲或以上單身及沒有親人的人士入住，我的主要工作是照顧他們，大時大節我都會在院舍與他們一起度過，大家關係好似一家人，非常親密。」

由於同時要照顧過百位長者，工作忙碌之餘，如寶不時要處理突發問題。「老人家始終記性較差，我已經提醒不要食煙，但他們經常忘記，一點煙便啟動煙霧器發出警報，消防車很快來到，每次我都要跟消防員道歉。」

除了照顧長者的生活日常，也要充當心理輔導。「有位婆婆經常跌倒，一星期最少跌3至4次，不停出入醫院。有天她說再跌倒不要救她，讓她自然離世。我便安慰說螻蟻尚且偷生，要愛惜生命，後來婆婆再沒有消極的念頭。」

▲ 如寶退休前是長者屋的舍監，照顧過百名的老人家。(被訪者提供)

任舍監十多年，如寶最怕遇上生離死別。「我明白人總會有離開的一天，但當他們離世時我也喊得死去活來，其他長者見狀會拍拍我膊頭叫我睇開一點。」

其中她最感痛心的，是一位長者的「不辭而別」。「我每日都要巡視院舍，某天我路過見有一位老人家在食午飯，我還跟他打招呼，大約10分鐘我返回辦公室，發現這位老人家的頭垂下，我上前拍拍他，發現已沒有知覺，送院後證實死亡，估不到短短10分鐘已跟他陰陽相隔。」

感受坪洲的人情味

工作多年，如寶選擇在55歲提早退休。她說因不懂得理財，退休後又沒有收入，故要在衣食住行上減少開支。某次她到坪洲遊玩，便愛上這小島，決定選擇在這裏開展退休生活。

當然，一個城市人搬到寧靜的小島，總會有點不適應。「我以前住銅鑼灣，十分熱鬧，但坪洲好靜沒一點噪音，我相當不慣。」

當時她鄰居是一位年輕男士，日間要到中環返工，她笑言晚晚都盼望他早些回家，才感覺有點人氣。

初到貴境也發生不少烏龍事，更差點要在警局留宿。「某日我出街卻忘記帶鎖匙，當時人生路不熟，惟有向警察求助。警察說坪洲沒有『駐島』的開鎖師傅，如他今天不在島上只可等明天，我今晚便要在警署過夜。幸好這位師傅這日剛在坪洲，我才可回到家中。」

附近的鄰居知道如寶的遭遇，也主動支援這位新居民。「附近街坊對我很關心，經常在生活上提點我。我每天早上會打開屋企的露台門，如中午仍未開門，街坊會拍門搵我，看我是否出現問題。」

▲ 如寶負責帶視障人士導賞團，她說參加者十分投入，求知慾很強。(被訪者提供)

做義務導賞團領隊

生活日漸安穩，她也漸漸愛上坪洲，開始思考如何為這小島做一點事。這時，她發現有個名為坪洲樂齡薈的計劃，招聘義工做不同的義務工作，她便申請參加。

如寶曾參加探訪長者及幼稚園活動，但她最喜歡是做導賞團的領隊，帶聽障及視障人士環島遊。「他們都是島外人，對坪洲認識不深，我會為他們設計適合的路綫，更會運用不同的導賞方法。」

▲ 疫情前，如寶已跟中心社工一起帶隊，帶參加者遊坪洲。(被訪者提供)

她會為聽障團友提供大量圖文並茂的小冊子，以及帶他們走更多的景點，讓他們可以多用『眼』去感受坪洲的風情。同時跟他們講解景點時，說話速度一定要慢，讓他們更易明白。

至於視障人士，如寶便會多講故事。「我會選擇一些有寬闊道路及較容易行的景點，更會多以故事形式介紹坪洲，如去到著名的金花廟及天后廟，我會介紹金花娘娘及天后娘娘的事迹，引起他們的興趣。」

如寶說每次舉辦這些另類的導賞團，都吸引不少視障及聽障人士參加。「他們的求知慾比一般人更強，會發問不少問題，我很樂意解答。」

她曾經帶一個聽障的導賞團，當中有些是小朋友，如寶便用一些懷舊玩具，跟他們一邊行一邊玩。「當時我跟他們玩竹籤、拋豆袋、拍公仔紙等，大人小朋友都玩得很開心。」

如寶說部分參加者完成導賞團後，會跟她及其他義工一起到沙灘清理垃圾，或會上門探訪長者，讓他們一起投入義務的工作。

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早前，如寶也帶過輪椅導賞團，部分團友是居於坪洲的隱蔽長者。「坪洲很多樓宇都沒有升降機，故有些不良於行的長者很少出街，我會跟其他義工上門接送，然後我們會推着輪椅帶他們遊坪洲，讓這些老人家可以接觸外面的世界。」

居住坪洲已13年的如寶，已認定自己是百分百的坪洲人。「我年紀不少，仍有體力可以應付義務工作，我覺得是福氣，而且助人為快樂之本，我幫到人自己又開心，所以很樂意服務其他有需要的人。」

坪洲樂齡薈 宣揚小島人情味

如寶參與的導賞團，是由「社區投資共享基金」資助「香港傷健協會」推行坪洲樂齡薈計劃的活動之一，香港傷健協會計劃主管譚健忠說協會的理念，是希望透過活動推廣傷健共融及坪洲的人情味。

同時，譚健忠說中心推出的部分活動，希望帶出社區守望相助的精神。「我們曾舉辦一個很特別的導賞團，是由有認知障礙的長者擔任網上導賞團的隊長，介紹坪洲的歷史。我們目的是鼓勵他們多思考及說話，網民反應相當理想，更有很多正面留言，大讚內容相當精采。」

另外中心在第五波疫情期間，向島上居民提供支援。「由於不少坪洲居民確診，要進行居家隔離，他們極需要物資，我們便組成義工團，上門派發給有需要的街坊。有些街坊家裏只有罐頭，於是義工們便買新鮮肉類、蔬菜及水果，希望他們吃得健康，早些康復。」

記者：招美寶