【第五波疫情】今增190宗確診個案　當中28宗屬輸入個案【不斷更新】

▲ （梁偉榮攝）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（23日）出席記者會，交代最新疫情。

【17:00】

康文署今日宣布舉辦一系列文娛活動慶回歸，被問到會否與防疫工作有衝突、增加感染風險，張竹君指，所以這些活動都與人流有關，相信有關部門會做好防感染的措施。

【16:55】

今日確診個案數字跌破200宗，被問到疫情趨勢，張竹君指，確診個案數字會有上上落落，目前各項評測疫情的指數都平穩，認為目前疫情都為較平穩、有下落的希望，但較為擔心是變種病毒，呼籲市民接種好疫苗，加強保護力。

【16:50】

張竹君表示，今日會出信給私家醫生，著留意及呈報懷疑個案，因猴病毒痘具傳染性，若有懷疑個案需要隔離（詳情即看【下一頁】）。

【16:47】

張竹君指，太古城三母子的基因排序分析未有結果，需要再了解新增2名個案與她們座位的距離。

【16:45】

港府下月13日起於醫管局專科門診，以及地區康健中心等指定醫療處所，實施「疫苗通行證」安排，有人批評措施操之過急，張竹君回應指，措施希望可以保護使用醫療處所的人士，特別是長者，而未能接種疫苗的人士亦可使用快測陰性結果代替（詳情即看【下一頁】）。

【16:40】新呈報2宗危殆個案

李立業指，有514名確診病人留醫，當中45名今日新增的。有91名在隔離病房，昨日新呈報2宗危殆個案，目前有10人危殆、7人嚴重，3人在深切治療病房，另有27人出院。

【16:37】太古城麥當勞群組再多2人染疫

太古城麥當勞群組再多2人食客中招，曾與美國抵港染疫夫婦同時段到訪，包括一名76歲婦，她到訪過的多個地點需納入強檢（詳情即看【下一頁】）。

【16:35】沒有新增死亡個案

今日沒有新增死亡個案，累計死亡個案維持在9,157宗。

【16:33】

張竹君表示，學校錄21宗陽性個案，涉及19名學生及2名職員，分別來自20間學校；有3間學校過去7日有2宗或以上個案（詳情即看【下一頁】）。

【16:30】今日新增190宗確診 跌破200宗

本港今日新增190宗確診，當中94宗屬核酸陽性、96宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達119.7萬宗確診。

今日錄得28宗屬輸入個案。有19宗在機場檢測陽性，有9宗於檢疫酒店確診，大部分樣本在第3日至第7日檢測陽性。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick港聞組