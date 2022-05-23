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【學校疫情】學校錄21宗陽性呈報　3間學校過去7日有2宗或以上個案

社會 16:36 2022/05/23

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（資料圖片）

本港今（23日）增190宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

張竹君表示，學校錄21宗陽性個案，涉及19名學生及2名職員，分別來自20間學校。

有3間學校過去7日有2宗或以上個案，其中一間學校累計有3宗個案，涉及1名教師及2名學生，兩名學生來自不同班級，互相不認識，該名教師在兩名學生的班級任教，最後上課日為19日，中心正觀察，班級其餘學生，以及學校其他老師沒有確診。

其餘兩間學校均各有2個案，其中一間涉及兩名同班學生，兩人坐的比較近，該班別有33名學生，有時會在座位吃東西和喝水，其餘同班同學沒有確診，會繼續觀察。餘下一間學校涉及兩名來自不同班級的學生，料沒有關連。

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記者：黃小冰

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