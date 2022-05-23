【學校疫情】學校錄21宗陽性呈報　3間學校過去7日有2宗或以上個案

▲ （資料圖片）

本港今（23日）增190宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

張竹君表示，學校錄21宗陽性個案，涉及19名學生及2名職員，分別來自20間學校。

有3間學校過去7日有2宗或以上個案，其中一間學校累計有3宗個案，涉及1名教師及2名學生，兩名學生來自不同班級，互相不認識，該名教師在兩名學生的班級任教，最後上課日為19日，中心正觀察，班級其餘學生，以及學校其他老師沒有確診。

其餘兩間學校均各有2個案，其中一間涉及兩名同班學生，兩人坐的比較近，該班別有33名學生，有時會在座位吃東西和喝水，其餘同班同學沒有確診，會繼續觀察。餘下一間學校涉及兩名來自不同班級的學生，料沒有關連。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰