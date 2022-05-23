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【太古城麥當勞爆疫】再多2人食客中招　曾與美國抵港染疫夫婦同時段到訪

社會 16:42 2022/05/23

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太古城麥當勞爆疫。（資料圖片）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（23日）出席記者會，交代最新疫情。

本港今日新增190宗確診個案，中環蘭桂坊酒店群組、感染Omicron BA.2.12.1變種病毒的6旬婦，5月13日早上到過太古城3期的麥當勞，疑傳染同時段在另一枱用膳的一家三母子，包括2名就讀鰂魚涌小學男童。張竹君今日（23日）表示，三人的全基因分析仍在進行中，以了解是否與美抵港夫婦一樣感染BA.2.12.1。

她又公布，該群組今日再多2宗個案，包括一名76歲居麗晶花園第6座的女士，她於5月13日上午10時半至12時45分，曾到訪太古城3期的麥當勞，坐近McCafe位置，其兩名家人於5月18日快測陽性，她本人則由17日開始出現咳嗽病徵、19日因大廈圍封強檢揪出，現留醫北大嶼山醫院，CT值20多，她在潛伏期間曾到訪的多個地方須強檢，包括：

  • 5月16日早上曾到土瓜灣道307號馬六
  • 5月17日早上曾到會展灣景中心大快活
  • 5月17日曾到怡和街麥當勞吃午餐
  • 5月19日曾到荷李活商業中心稻香.茶居

另一人涉及一名67歲男士，住太古城第6座，5月13日上午11時左右曾到訪該麥當勞，坐近門口位置，與家人一同共餐。太古城3期麥當勞至今已有7人確診，包括美國抵港染疫夫婦。

她補充指，當日同一時段約有100多人在場，當中有20多人最近曾染疫，部分人士仍未做檢測，料仍會有新的確診個案。

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責任編輯：郭詩詩

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