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【黑客入侵】路由器成最常被攻擊裝置　警提醒五個注意事項

社會 16:05 2022/05/23

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(警方圖片)

警方今日（23日）表示，根據一間網絡安全公司報告指出，去年全球共發生了超過10億次物聯網攻擊。報告亦指出，有46% 的路由器曾遭網絡攻擊。黑客一旦入侵家中的路由器，便有機會接觸到網絡內的其他裝置，如個人電腦、手提電話、IP Cam 等，甚至取得控制權限，威脅你的財產和私隱。物聯網設備更有機會被控制成為「殭屍網絡」，攻擊其他電腦。

最常受網絡攻擊的五大物聯網設備排名

  • 路由器 （46%）

  • 接入點（17%）

  • 延長器和網狀物（17%）

  • 網路連接存儲（5 %）

  • 網路電話（4% ）

警方稱，想確保物聯網的保安，在使用物聯網裝置時注意5個事項。

  • 首次使用前，必須把預設密碼改為強密碼，並使用多重認證
  • 關閉沒有必要使用的服務，如FTP、TELNET等
  • 開啟活動記錄功能，並不時翻看記錄以偵測可疑活動
  • 啟用防火牆及網絡監察功能，並定期更新韌體
  • 遙距控制物聯網裝置時，應使用加密傳輸

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責任編輯：余思嵐

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