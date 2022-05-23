【猴痘病毒】衞生署發信籲私家醫生留意猴痘個案　提醒病人符三大條件就要呈報

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（林宇翔攝）

本港今（23日）增190宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

張竹君表示，今日會出信給私家醫生，著留意及呈報懷疑個案，因猴病毒痘具傳染性，若有懷疑個案需要隔離，隔離時間則視乎潛伏期和傳染期而定，又指一般來說隔離21天屬正常。

根據衞生防護中心向醫生發信，提至上周六(21日)，世衞已接獲92宗確診及28疑似猴痘呈報個案，均來自非爆發新冠疫情地區，多涉男男性接觸後基層醫療求助。

信中提到感染猴痘後可自行痊癒，症狀可持續14天至21日不等，嚴重個案較常於小童發生，死亡率介乎0%至11%不等，同樣以幼童較高危。

中心提醒私家醫生，如臨床病人無故出現急症紅疹，並同時有以下其中一個症狀：

急性發燒高達38度或以上

發冷冒汗

耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處淋巴結腫大

同時於發病21日內，符合以下流行病學條件其中之一：

曾到訪爆發猴痘的地區或國家

曾訪出現確診猴痘個案的國家，與疑似感染猴痘或現相關紅疹的病人接觸

或曾接觸野生動物或非洲特有的寵物，包括曾用有關動物或寵物相關產品，如野味、乳液或粉末等

私家醫生就需安排疑似感染猴痘的病人，與其他病人隔開，同時應向衞生防護中心呈報。

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記者：黃小冰