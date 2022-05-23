【廉政行動2022】陳曉華做臥底化身清純學生妹　27歲Hera穿校服零違和

▲ 陳曉華以中學生造型上陣！

無綫電視與廉政公署再度聯合製作劇集《廉政行動2022》，昨晚（5月22日）播出的第4集，劇情講述考評局收到匿名投訴，懷疑補習天王劉學思（胡諾言飾）賄賂考評局職員獲取試題，遂轉介廉署跟進。

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化身學生妹

唐偉聰（袁偉豪飾）率領一班下屬調查案件，何小穎（陳曉華飾）喬裝為學生到補習社上堂，調查「Tip題神話」背後玄機。

今集最大亮點落在陳曉華（Hera）身上，劇中Hera穿上校服、紮起馬尾化身純情學生妹，非常吸睛。Hera雖然已經27歲，但勝在樣子可愛、皮光肉滑，完美Carry學生妹造型。

Hera指該場戲印象深刻，她受訪時說：「今次要做臥底扮中學生潛入補習社查案，雖然年齡同我有啲差距，但真係好耐冇着過中學校服，感覺好新穎！」

其實Hera演過不少不同類型角色，曾於劇集《迷網》飾演見習督察、《異搜店》飾演善良熱血二手店太子女、《七公主》飾演強姦案受害者、《食腦喪B》飾演仙氣網路女神等，可見可塑性甚高；Hera擁有173cm身高及仙氣靚樣，加上是香港中文大學護理系畢業，內外兼備，堪稱完美女神。

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