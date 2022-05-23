  • 25°C
香港時間 : 2022523日 (週一) 17:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【廉政行動2022】陳曉華做臥底化身清純學生妹　27歲Hera穿校服零違和

娛樂 16:24 2022/05/23

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

陳曉華以中學生造型上陣！

無綫電視與廉政公署再度聯合製作劇集《廉政行動2022》，昨晚（5月22日）播出的第4集，劇情講述考評局收到匿名投訴，懷疑補習天王劉學思（胡諾言飾）賄賂考評局職員獲取試題，遂轉介廉署跟進。

最新影片推介：余德丞專訪

【廉政行動2022】袁偉豪親身上陣擒棚架　姚嘉妮陳敏之與林超賢合作獲益良多

化身學生妹

唐偉聰（袁偉豪飾）率領一班下屬調查案件，何小穎（陳曉華飾）喬裝為學生到補習社上堂，調查「Tip題神話」背後玄機。

今集最大亮點落在陳曉華（Hera）身上，劇中Hera穿上校服、紮起馬尾化身純情學生妹，非常吸睛。Hera雖然已經27歲，但勝在樣子可愛、皮光肉滑，完美Carry學生妹造型。

Hera指該場戲印象深刻，她受訪時說：「今次要做臥底扮中學生潛入補習社查案，雖然年齡同我有啲差距，但真係好耐冇着過中學校服，感覺好新穎！」

其實Hera演過不少不同類型角色，曾於劇集《迷網》飾演見習督察、《異搜店》飾演善良熱血二手店太子女、《七公主》飾演強姦案受害者、《食腦喪B》飾演仙氣網路女神等，可見可塑性甚高；Hera擁有173cm身高及仙氣靚樣，加上是香港中文大學護理系畢業，內外兼備，堪稱完美女神。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

《廉政行動2019》陳家樂再演廉署調查員　林超賢率《樹大招風》導演拍劇倡廉
14:20 2019/04/05
《廉政行動2019》陳家樂再演廉署調查員　林超賢率《樹大招風》導演拍劇倡廉
【廉政行動2022】袁偉豪譚俊彥首度合作　一正一邪大鬥演技
18:15 2022/04/25
【廉政行動2022】袁偉豪譚俊彥首度合作　一正一邪大鬥演技
【廉政行動2022】袁偉豪親身上陣擒棚架　姚嘉妮陳敏之與林超賢合作獲益良多
14:17 2022/05/16
【廉政行動2022】袁偉豪親身上陣擒棚架　姚嘉妮陳敏之與林超賢合作獲益良多

你可能感興趣

《廉政行動2019》陳家樂再演廉署調查員　林超賢率《樹大招風》導演拍劇倡廉
14:20 2019/04/05
《廉政行動2019》陳家樂再演廉署調查員　林超賢率《樹大招風》導演拍劇倡廉
【廉政行動2022】袁偉豪譚俊彥首度合作　一正一邪大鬥演技
18:15 2022/04/25
【廉政行動2022】袁偉豪譚俊彥首度合作　一正一邪大鬥演技
【廉政行動2022】袁偉豪親身上陣擒棚架　姚嘉妮陳敏之與林超賢合作獲益良多
14:17 2022/05/16
【廉政行動2022】袁偉豪親身上陣擒棚架　姚嘉妮陳敏之與林超賢合作獲益良多
陳曉華 袁偉豪 廉政公署 電視劇 TVB 香港小姐 娛樂機構

最高瀏覽

【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　
12:24 2022/05/22
【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　
【媽媽自強】33歲梁洛施隱世豪宅繪畫有氣質　單親媽身教3子具同理心腳踏實地
17:58 2022/05/22
【媽媽自強】33歲梁洛施隱世豪宅繪畫有氣質　單親媽身教3子具同理心腳踏實地
【非常港媽】懲罰阿仔扭計要「睇電視送飯」　港媽出街帶走全部遙控迫兒睇喪屍片
14:00 2022/05/22
【非常港媽】懲罰阿仔扭計要「睇電視送飯」　港媽出街帶走全部遙控迫兒睇喪屍片