【未來施政】自由黨與李家超會面　強調早日與內地通關為下屆政府重中之重

▲ 候任特首李家超（中）今日上午與自由黨會面。

候任特首李家超今日繼續與立法會議員會面。李家超上午晤自由黨，該黨主席邵家輝在會上表示，爭取早日與內地恢復正常通關，是新一屆政府重中之重的工作，又提及香港與內地停止通關超過兩年，為許多行業和商務人士造成很大影響，不少市民反映希望家庭團聚，希望政府緊隨國家策略，著力穩控疫情，為恢復通關創造條件。

自由黨黨魁張宇人、主席邵家輝、副主席李鎮強、胡漢清、陳曉峰、立法會航運交通界議員易志明，與自由黨多名常務委員共21人，今天（23 日）上午與候任特首李家超會面，就新一屆特區政府的施政方針提出多個範疇的建議。

▲ 候任特首李家超（中）今日上午與自由黨會面。（自由黨提供）

自由黨黨魁張宇人向候任特首李家超表達了對本港醫生人手不足的關注，期望來屆政府可以進一步放寛海外醫生來港執業的條件，以招攬更多海外培訓醫生來港執業，從而增加醫生供應。他指出，《2021 醫生註冊（修訂）條例草案》的立法工作，只認可醫學資格名單上的海外院校畢業生才符合特別註冊的申請資格，但資歷和學歷同樣重要，自由黨認為來屆政府也應參考醫生過去的工作資歷，以評估他是否合資格回港執業。

另外，張宇人亦建議來屆政府改革教師註冊制度，由終身制改為定期續領教師註冊，同時亦應在其中加入國情元素，確保教師對國情有一定認識才能續牌。

自由黨副主席李鎮強表示，港府應在北部都會區發展上做到「基建先行」，尤其是交通配套工作，以應對未來人口增長，並要做好平衡功夫，不應忽略原有土地使用者，讓他們在獲得政府收地補償同時，能夠有另一地方重新發展業務。

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責任編輯：陳葆琳