【捐心呼籲】65歲許佩蘭急需換O型血心臟續命　丈夫淚崩：我哋係初戀情人結婚40年

▲ 65歲的許佩蘭患急性心肌炎致心臟衰竭。

上月6日因急性心肌炎引發心臟衰竭入院的65歲許佩蘭，現需要緊急換心，目前為O血型移植名單首位，其丈夫今淚崩表示，彼此是大家初戀情人，結婚40年內一直互相照顧，對於太太毫無先兆下入院感到晴天霹靂，「唔敢諗冇咗太太⋯⋯」；許主診醫生直言許佩蘭「換心是唯一重獲新生的機會」，現時佩蘭隨時出現併發症，「今日唔知聽日事」，而過往患者如成功換心後，存活率達9成。

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許佩蘭身高154厘米，體重42.9公斤，血型為O型，她本身沒長期病，惟4月6日因心口痛及氣促經私家醫生轉介瑪麗醫院急症室，診治後發現患上急性心肌炎引發心臟衰竭，需裝上主動脈內球囊反搏裝置和即時轉人心胸外科深切治療部，及後病情持續惡化及出現左右心室衰竭，需短暫裝上人工心肺機維持生命，及植入體外左右心室輔助裝置。

惟至上周五，許佩蘭心臟功能只餘11%，而且期間體外右心室輔助裝置出現血塊，需入手術室更換裝置；目前於同血型及體型的病人中位列移植名單首位，急需換心以爭取時間避免再出現併發症。

許主診醫生葛量洪醫院心臟內科副顧問醫生黃加霖表示，佩蘭現時以人工心可以支援其他器官，如肝功能正常，現時是處於「黃金時間」換心，惟由於極度依賴體外機器，「血液要一直接觸體外儀器，有機會受感染及形成血塊，故要食薄血藥，但又容易出血，最怕腦出血」，他形容許「生命倒數緊，今日唔知聽日事，依家係同時間競賽」，直言「換心是唯一、最後一個重獲新生的機會」。

黃加霖續指，瑪麗醫院每年會收到數宗類似個案轉介，如成功換心，存活率可達9成，逾半人患者更可延長10至15年壽命，一般換心要等逾半年：

依家已冇其他選擇，如果我哋唔出嚟，一直係到等，不如主動少少。

許佩蘭丈夫盧先生於記者會上淚崩表示，太太本身做秘書，4年前退休，是他的初戀情人，彼此結婚40年，「我好感恩，可以同佩蘭結為夫妻，互相扶持」，婚後佩蘭一直照顧自己的起居飲食，包括每日為他選衣，盧形容對方是自己的好朋友：

初結婚時工作好長時間，佢每晚堅持煮飯等我翻嚟食，就算夜晚11點都有飯有湯，我哋咩唔開心都講，屋企事無大小都係佢幫我解決，呢個親密關係一直維持到退休，退休後我都想盡我責任照顧我太太，但佢突然患急病⋯我聽到醫生解釋病情時覺得晴天霹靂，唔敢諗冇咗太太⋯⋯

盧先生表示，2人退休後時常行山，太太有做瑜伽，自己亦有打壁球，冀維持健康生活，一直沒有長期病。對於太太突然毫無先兆入院，盧先生形容感到「晴天霹靂」，他憶述太太病發前一星期仍有行山，怎料4月6日突然覺得胃不舒服及有胃氣，獲家庭醫生處方胃藥後2至3日情況持續向下，更需轉介到瑪麗醫院。

面對情緒崩潰的盧先生，積極抗病的許佩蘭做首次手術時仍鼓勵丈夫：「唔好驚，我一定捱得過呢關。」現時許佩蘭清醒可進食，盧先生形容太太求生意欲強：「佢依家每晚都會叫大家笑，但好似強顏歡笑。」他又指現時最擔心收到電話，告知太太情況惡化的惡耗。

目前約76人輪候換心，今年至今共進行5宗心臟移植手術，黃加霖表示隨時間增長，等候器官捐贈人士有上升趨勢，希望今年可做10至12宗換心手術，「有時突然一個月有2至3個願意捐贈，有時一個都冇」；另今年共進行4宗肺移植手術、去年共進行14宗。

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記者：鄧凱文