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【污水檢測】港島海怡半島及寶馬山花園等污水陽性　民政處向當區居民派21萬快速測試包

社會 16:34 2022/05/23

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(陳國峰攝)

政府今日（23日）表示，南區、灣仔區、東區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：
 
快速測試

南區 — 海怡半島、置富花園及置富花園－雅緻洋房

灣仔區 — 勵德邨、金龍大廈、威景台、上林及柏傲山

東區 — 賽西湖大廈、寶馬山花園、富豪閣、雲景台、珊瑚閣、杏花邨及杏花園

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐
 

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