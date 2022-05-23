【架構重組】立法會下月15日表決政府改組方案　多名議員續關注副司長分工

▲ 立法會研究政府架構重組方案的小組委員會，今日繼續審議候任特首李家超的改組方案。（立法會直播截圖）

立法會研究政府架構重組方案的小組委員會，今日完成審議候任特首李家超的改組方案，包括擴大至「3司15局」，並增設3名副司長。有關的決議案將會在下月15日，交上立法會大會進行表決。

會議期間，多名議員關注副司長職責，以及具體政策分工問題。其中，經民聯議員林健鋒表示，冀當局初步交代副司長分工，確保他們不會變「無兵司令」，並讓市民和公務員更有信心。

候任特首辦秘書長鄭鍾偉回應指，副司長有2大職責，包括具有副手功能，分享司長職責；以及根據指定範圍，按當時實際需要負責特定範疇，強調會有彈性。不過，他同時指出，具體分工仍要留待組班後再商討，呼籲議員要有耐性。

新思維議員狄志遠關注，律政司增設多個職位，包括1名副司長和2名政治助理等，質疑加位後可如何解決統籌上的困難。

鄭鍾偉形容，律政司工作繁重，轄下設有6個部門、接近90個首長級職位，很多時要跨組統籌、協調；加上李家超亦指要加強向海外、大灣區推廣香港法律服務，以及向海外宣傳香港法治、司法獨立等，若僅由律政司司長一人負責，會難以兼顧。

工聯會議員陸頌雄則要求當局交代，政策創新與統籌辦事處未來的定位及功能。創新辦總監何珮玲表示，創新辦的未來是由候任特首決定，強調職位及經費在下屆政府仍然存在，候任特首可隨時啟動。

另外，對於多項具體政策分工的問題，何珮玲透露，將會在稍後交上人事編制小組文件中交代。她又透露，政制及內地事務局局長曾國衞，將於6月15日的立法會大會上，動議有關的決議案。

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記者：胡偉明