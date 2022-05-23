  • 25°C
香港時間 : 2022523日 (週一) 17:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【架構重組】立法會下月15日表決政府改組方案　多名議員續關注副司長分工

政治 16:42 2022/05/23

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

立法會研究政府架構重組方案的小組委員會，今日繼續審議候任特首李家超的改組方案。（立法會直播截圖）

立法會研究政府架構重組方案的小組委員會，今日完成審議候任特首李家超的改組方案，包括擴大至「3司15局」，並增設3名副司長。有關的決議案將會在下月15日，交上立法會大會進行表決。

會議期間，多名議員關注副司長職責，以及具體政策分工問題。其中，經民聯議員林健鋒表示，冀當局初步交代副司長分工，確保他們不會變「無兵司令」，並讓市民和公務員更有信心。

候任特首辦秘書長鄭鍾偉回應指，副司長有2大職責，包括具有副手功能，分享司長職責；以及根據指定範圍，按當時實際需要負責特定範疇，強調會有彈性。不過，他同時指出，具體分工仍要留待組班後再商討，呼籲議員要有耐性。

新思維議員狄志遠關注，律政司增設多個職位，包括1名副司長和2名政治助理等，質疑加位後可如何解決統籌上的困難。

鄭鍾偉形容，律政司工作繁重，轄下設有6個部門、接近90個首長級職位，很多時要跨組統籌、協調；加上李家超亦指要加強向海外、大灣區推廣香港法律服務，以及向海外宣傳香港法治、司法獨立等，若僅由律政司司長一人負責，會難以兼顧。

工聯會議員陸頌雄則要求當局交代，政策創新與統籌辦事處未來的定位及功能。創新辦總監何珮玲表示，創新辦的未來是由候任特首決定，強調職位及經費在下屆政府仍然存在，候任特首可隨時啟動。

另外，對於多項具體政策分工的問題，何珮玲透露，將會在稍後交上人事編制小組文件中交代。她又透露，政制及內地事務局局長曾國衞，將於6月15日的立法會大會上，動議有關的決議案。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：胡偉明

相關文章

【架構重組】劉兆佳稱須防止副司長角色不清　議員認同增副司長強化管治
20:08 2022/05/17
【架構重組】劉兆佳稱須防止副司長角色不清　議員認同增副司長強化管治
【未來施政】李家超與新民黨談架構重組　葉劉：副司長可統籌處理遺體問題
17:42 2022/05/19
【未來施政】李家超與新民黨談架構重組　葉劉：副司長可統籌處理遺體問題
【架構重組】每年額外開支高達9500萬元　曾國衞：可視為投資非「自肥」
16:20 2022/05/20
【架構重組】每年額外開支高達9500萬元　曾國衞：可視為投資非「自肥」

你可能感興趣

【架構重組】劉兆佳稱須防止副司長角色不清　議員認同增副司長強化管治
20:08 2022/05/17
【架構重組】劉兆佳稱須防止副司長角色不清　議員認同增副司長強化管治
【未來施政】李家超與新民黨談架構重組　葉劉：副司長可統籌處理遺體問題
17:42 2022/05/19
【未來施政】李家超與新民黨談架構重組　葉劉：副司長可統籌處理遺體問題
【架構重組】每年額外開支高達9500萬元　曾國衞：可視為投資非「自肥」
16:20 2022/05/20
【架構重組】每年額外開支高達9500萬元　曾國衞：可視為投資非「自肥」
狄志遠 曾國衞 特首辦 工聯會 經民聯 律政司 林健鋒 陸頌雄 立法會 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　
12:24 2022/05/22
【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　
【媽媽自強】33歲梁洛施隱世豪宅繪畫有氣質　單親媽身教3子具同理心腳踏實地
17:58 2022/05/22
【媽媽自強】33歲梁洛施隱世豪宅繪畫有氣質　單親媽身教3子具同理心腳踏實地
【非常港媽】懲罰阿仔扭計要「睇電視送飯」　港媽出街帶走全部遙控迫兒睇喪屍片
14:00 2022/05/22
【非常港媽】懲罰阿仔扭計要「睇電視送飯」　港媽出街帶走全部遙控迫兒睇喪屍片