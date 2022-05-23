【第五波疫情】楊潤雄：學校確診情況不是很差　視乎情況決定是否調節停課機制 

▲ 教育局局長楊潤雄。（陳國峰攝）

本港第5波疫情回穩，但上月分階段復課以來有學校出現確診個案，黃竹坑港大同學會書院上周更先後有3名同班中一生確診。教育局局長楊潤雄今（23日）說，目前學校確診情況「未係好差」，停課機制過去一個月運作良好，當局會再視乎整體情況決定是否需作調節。

楊潤雄今出度一個頒獎典禮後表示，據了解港大同學會書院今未有新增呈報個案，而該校已完成多項防疫抗疫工作，如徹底消毒、學生做快速測試等，衞生防護中心經專業考慮後，認為該校可維持面授課堂，會繼續跟進個案。

目前若在同一個上學日，全校教職員及學生總人數的5%或以上，或個別班級有10%或以上學生呈報個案，會視乎校內情況要求暫停面授課。被問到當局會否調整相關機制，楊潤雄說，會視乎情況決定。

另外香港郵政將推出慶回歸25周年紀念郵票，其中一張郵票中，小學生校服由原來的黃色被調色至白色。楊潤雄認為，如出於設計需要，而涉事學校不介意，並非一件大事。

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記者：黃悅晴