【消費物價】4月綜合消費物價指數按年升1.3%　受菜價影響基本通脹率為1.6%

政府統計處今日（23日）公布4月份的消費物價指數。整體消費物價與按年升1.3%，較3月份的1.7%為低；4月份基本通脹率按年升1.6%，亦較3月份的1.7%為低，當局解釋主要是由於基本食品價格，尤其是新鮮蔬菜價格升幅減慢所致。



經季節性調整的綜合消費物價指數，截至4月止的3個月的平均每月升幅為0.1%，而截至3月止的3個月的相應升幅則為0.3%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.2%及0.3%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在4月份錄得按年升幅的類別為基本食品（上升5.2%）、衣履（上升3.6%）、外出用膳及外賣（上升3.2%）、交通（上升1.8%）、煙酒（上升1.7%）、雜項服務（上升1.3%）、耐用物品（上升1.2%）、雜項物品（上升0.9%）和電力、燃氣及水（上升0.2%）。另一方面，住屋錄得下跌0.6%。

以2022年首4個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.5%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為1.4%、1.5%及1.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.6%、1.6%、1.5%及1.6%。

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責任編輯：陳麗娜