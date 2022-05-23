【時令水果】超市買榴槤打開無果肉　專家教3招教揀靚榴槤

▲ 有網民在九龍灣一間連鎖超級市場買「金掌」榴槤，外表漂亮，打開卻看不到果肉。

踏入夏季，又是榴槤當造的時節。有網民日前就分享，在九龍灣一間連鎖超級市場買「金掌」榴槤，外表漂亮，打開外殼卻看不到果肉，令事主即時發笑，也引來其他網民分享買榴槤的經驗之談。

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據Facebook群組「香港榴槤關注組(嚴禁廣告)」，有網民日前發帖表示，在一間連鎖超市買「金掌」榴槤：「個樣圓圓地都幾靚，開出黎（嚟）真係見到咁，笑左（咗）」從事主上載的照片顯示，榴槤外穀呈橢圓形狀，打開後卻找不到一點果肉，有其他網民亦在帖文下方分享自己買到的榴槤：

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帖文引來不少網民熱烈討論，有網民留言稱仿似「盲盒」，也有人建議事主換貨：「Keep番張單，攞返個榴槤返去，正常可以換」、「攞返去退啦！大公司買嘅好處係有得退」惟事主表示榴槤價格不算貴，就不打算更換：「幾十蚊，唔拎了，真係好難忘」而事主也指還有一個榴槤未開：「我仲有一個，希望果個多肉。」點擊睇更多網民留言：

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榴槤被譽為「水果之王」，擁有豐富膳食纖維及維生素C。據美國農業部數據顯示，一瓣榴槤的膳食纖維達9.23克，相等於人體一天攝取量的36%。

除了含豐富膳食纖維有助消化系統分泌外，榴槤所含有的豐富維生素C能清除體內自由基，令皮膚保持濕潤，從而減慢衰老、脫髮、老人斑等症狀。但值得留意的是，榴槤熱量高，一瓣重約234克的榴槤達357千卡，相等於約1.5碗白飯，減肥人士需慎吃。

至於如何揀選一個靚榴槤呢？東甲榴槤山莊導賞員Filex早前就接受TOPick訪問，教大家3招揀靚榴槤，更分享食完榴槤後去除手上榴槤味的特別秘方！

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責任編輯：羅嘉欣