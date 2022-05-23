【Disney+】鋼牙與大鼻重返大銀幕　迪士尼經典角色驚喜客串

▲ 原創電影《救難小英雄》（Chip 'n Dale: Rescue Rangers）已在Disney+獨家上線。（Disney+提供）

原創電影《救難小英雄》（Chip 'n Dale: Rescue Rangers）於5月20日在Disney+上線，迪士尼經典卡通角色鋼牙與大鼻（Chip 'n Dale）已於現代洛杉磯與人類共同生活，各自過著安穩的人生。

今次睽違30年重返大銀幕，鋼牙與大鼻以「一醒一傻」的配搭繼續帶給觀眾滿滿歡笑與驚喜，適合一家大小一同收看。

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修復友誼

自30年前大受歡迎的電視劇後，鋼牙已定居郊區，並成為一位保險推銷員；大鼻則持續在一些小舞台上演出，希望有朝一日能夠重返輝煌歲月。

然而，一位前演員拍擋突然神秘失蹤，鋼牙與大鼻決定修復他們的友誼，並重拾他們的「救難小英雄」偵探角色，拯救他們的朋友！

相信不論大人或小朋友，都定必對《救難小英雄》有一定的認識。30年後，兩位經典卡通角色載譽歸來，並以全新面貌呈現於觀眾眼前。究竟今次的全新電影中，兩位主角會帶來怎樣的全新感受？我們一起為大家帶來觀影前的四大必看要點，一起迎接經典新作！

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首於《布魯托》現身

鋼牙與大鼻古靈精怪的可愛搗蛋模樣深入民心，逗趣模樣受到全球粉絲愛戴。

他們於1943年《布魯托》(Pluto) 首次現身，而由他們擔任主角的動畫《小松鼠歷險記》(Chip 'n Dale: Rescue Rangers ) 就於1989年推出，二人共同經營一間幫助動物們解決疑難雜症的偵探所，並成為大小朋友心目中的最佳冒險拍檔。

這對花栗鼠雙胞胎兄弟，今次睽違30年重返大銀幕，於《救難小英雄》(電影版)再以「一醒一傻」的配搭，為求繼續帶給觀眾滿滿歡笑與驚喜，情懷滿分！如果在30年前已經看過電視劇的你，這次更可以與小朋友一同收看這套合家歡動畫電影，重拾童真！

經典角色登場

除了大鼻與鋼牙之外，《救難小英雄》當中亦有更多迪士尼的不同經典角色驚喜登場，包括《美女與野獸》的燭台、《小魚仙》的比目魚小胖等將會穿梭故事其中。

當中最令人意想不到的是長大成人的崩壞版《小飛俠》彼德潘成為反派人物，玩味十足！

▲ （Disney+提供）





採用《獅子王》相同技術

近年有不少由迪士尼經典動畫改編而成的真人版電影，原著扣人心弦的童話故事，配上像真度極高的電腦特效以及有真人演員加持，重新演繹迪士尼經典童話。

新世代的卡通人物逐漸改變風格，紛紛以CGI技術呈現，其中大鼻更率先接受CGI技術，以「電腦生成圖像」方法，希望能貼近新世代卡通人物的步伐。混合真人演出、電腦動畫及CG 特技的拍攝方式，集各大年代技術於一身，這對花栗鼠兄弟，將以小精靈的方式呈現，成為電影史上一個新里程碑。

搞笑製作團隊

《救難小英雄》英文配音是由《週六夜現場》的約翰慕蘭尼（John Mulaney）飾演鋼牙，知名搞笑團體The Lonely Island成員之一，《戀愛假期無限LOOP》的安迪森堡（Andy Samberg）飾演大鼻，並由同樣出身The Lonely Island的Akiva Schaffer執導，一貫他們的幽默風格，為觀眾送上笑彈。

同時，電影亦設有粵語配音，令香港影迷倍感親切。