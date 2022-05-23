【染疫解僱】項目經理試用期間染疫被解僱　平機會代入稟向前僱主索償10萬

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建築公司項目經理2021年於試用期期間感染新冠肺炎，在留院期間接獲上司透過whatsapp 通知將他解僱，項目經理今（23日）由平機會代表入稟區域法院，指控前僱主違反《殘疾歧視條例》，要求前僱主賠償約10萬元，以及作出書面道歉。

申索人M, Tariq；答辯人The Gurkhas Group (G3S) Charity Foundation Limited。

入稟狀中指，申索人於2021年1月11日獲答辯人聘用為項目經理，他於同月13日起出現感冒癥狀，於是向上司申請病假至1月15日。申索人於1月16日再向上司申請1天無薪假，以陪伴妻子進行產檢，而夫婦二人於16日當天得悉有家人確診新冠肺炎，兩人遂於同日到社區中心進行檢測。

申索人於1月17日獲通知確診，他於是向上司匯報事件。申索人其後於1月26日留院期間，收到上一個僱主的助理傳來的whatsapp訊息，內容指由於申索人感染新冠肺炎，因此上司與同事認為跟他一同工作會不安全，並決定即時與他中止僱傭合約，該助理向申索人指出，他們收到由答辯人傳來的上述訊息。

申索人因此向答辯人查問，對方指誤將訊息傳送到申索人之前使用的工作電話，而申索人及後亦就事件向個人資料私隱專員公署作出投訴，公署遂向答辯人發出警告信。

入稟狀中續指，答辯人於1月18日再次向申索人發whatsapp訊息，指申索人因個人理由缺席影響到公司的運作，因此決定與他中止僱傭合約。

申索人指答辯人的做法違反《殘疾歧視條例》，因此入稟向答辯人申索6萬元情感傷害賠償，以及4.4萬元收入損失，並要求答辯人向他作出書面道歉。

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記者：楊詠渝