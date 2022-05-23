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【支援科技】李嘉誠基金會捐1.5億予中大醫學院撐生物醫學科研　500萬推專科護士持續教育

社會 17:10 2022/05/23

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李嘉誠。（資料圖片）

李嘉誠基金會今日（23日）宣布捐資1.5億港元予香港中文大學醫學院，支持生物醫學科研及促進科研成果轉移。另有500萬捐款予「香港護理專科學院」，支持其擴充會址及進一步提供專科培訓課程所需，確保全港護士會員得到持續專業提升的支援。

1.5億予中大醫學院的款項，將得到相等的1.5億元配對，中大醫學院此科研項目共獲3億元發展資金。

李嘉誠基金會指，一場新冠疫情的震盪，盡顯健康及生物科技研究的重要性，是守護市民健康和強化未來醫療領域的基石。基金會認為支持新一代醫生、科學家掌握智慧醫療領域和發展新興的生物醫學創新及科技，以優質及高效治理去塑造和定義更公平的醫療未來，刻不容緩。

中大醫學院院長陳家亮感謝李嘉誠基金會的一貫支持，指新一輪捐款對醫學院是莫大的激勵，醫學院同仁承諾會克盡所能，實踐革命性突破，為全球病人創造更先進的醫療服務。

另外李嘉誠基金會還宣布向「香港護理專科學院」(護專)捐資500萬港元無特定項目款項，支持其擴充會址及進一步提供專科培訓課程所需，確保全港護士會員得到持續專業提升的支援。李嘉誠認為，護士對社會的貢獻，對每一市民都是不可量算的，「能夠支持香港護士，我深感榮幸，她們體諒病患的智慧和善良的心力，為我們的健康和福祉帶來實質正向改變。」

香港護理專科學院院長車錫英衷心感謝李先生對護專的信任和支持， 護專連同轄下14個分科學院將繼續同心竭力推動專科護理持續教育，為本港培育更多才德並備的優秀專科護士，並持續優化病人照顧模式，務求造福更多市民，以及進一步提升香港醫療體系的效率和效益。

 

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責任編輯：袁澍

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基金 李嘉誠 陳家亮 科研 香港中文大學 香港

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