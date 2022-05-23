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【連環倒閉】莊思明認楊明食店門市全停業　Lisa透露轉線上服務：門市租金好貴

娛樂 17:44 2022/05/23

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莊思明承認燉湯店門巿全線停業。

TVB藝人楊明於2018年與友人一起經營名為「燉養生」的燉湯店，開設過9間分店，而早年生意不俗，楊明與女友莊思明更不時到舖頭幫手。

惟近年疫情持續肆虐令楊明的飲食生意大受打擊，多間分店連環結業，並傳出全線已停業的消息。

TOPick曾致電食店查詢，發現所有分店的電話均已被停用，剩下訂餐熱線仍能接聽，惟致電數次後亦未有人接聽。

最新影片推介：余德丞專訪

【連環倒閉】楊明食店疑全線停業　負面新聞不斷女友莊思明不離不棄

承認門巿全線停業

至於思明今天（5月23日）接受媒體訪問時承認燉湯店門巿全線停業，並透露將生意模式轉為線上服務，表示本身自設工場，日後做大單批發及外賣，可以以免交租。

她解釋指門巿全部租約滿後便不再做：「之前灣仔間舖由疫情開始停業，6月約滿，我哋依家納空租，之後都唔會再做喇！」

談到為何將生意模式轉做線上，思明透露其實一向有其他食店問他們攞貨：「計咗條數，只係做線上同批發仲賺得多過做門巿，始終租金都好貴。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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