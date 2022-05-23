【李嘉誠基金會】支持私院接受轉介病人緊急抗疫計劃已用6成資金　累助800病人轉私院治療

▲ 李嘉誠。（資料圖片）

第五波疫情爆發期間，李嘉誠基金會曾出資7000萬資助7間私營醫院接收公院轉介的非染疫個案。基金會表示，抗疫計劃暫已動用6成資金，餘款將按公院需求繼續作出支援。

「支持私院接受轉介病人緊急抗疫計劃」自2月19日開展，基金會指截至5月7日，養和、港怡、中大、聖德肋撒、寶血、港安及浸會7間參與醫院共接收801名公立醫院病人，其中655 人已出院；此計劃分別協助了161位心臟病病人、193位癌症病人、54位孕婦和393位急症及其他病患者。

基金會的7000萬捐資中，有1000萬用於應付緊急個案，協助醫管局和私院間能彈性處理和盡快接收因新冠個案而要轉移的公院病人；在緊急個案中，包括地中海貧血病人、腦室中隔缺損病人、需「洗腎」病患、癌症病人，以及黃疸病新生兒；7所參與的私院曾應醫管局緊急要求，合共提供最多300個名額，以接收由公院轉介需要黃疸治療的新生嬰兒。

李嘉誠表示，對於所有在疫情中無私、無懼拯救生命的醫護，無言感激，他亦收到很多患者的感謝心意，其實全是屬於醫護的，經歷新冠疫情一難，「深深感受到優質、高效的醫療服務，是具活力經濟的必由因素，所有醫護是香港繁榮背後的骨架，再次深深感謝您們。」

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責任編輯：袁澍